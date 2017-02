- Du må ta en runde igjen i morgen, skrev Cappelen til 59-åring som nekter å være innkrever

(Dagbladet): Både hasjbaronen Gjermund Cappelen og eks-politimannen Eirik Jensen er nå ferdige med sine partsforklaringer i Oslo tingrett.

I dag har aktoratet blant annet ført vitner som de mener har tilknytning til Cappelens omgangskrets, blant dem en 59 år gammel mann de mener har jobbet som pengeinnkrever for Cappelen.

- Har du jobbet som pengeinnkrever? spør statsadvokat Lars Erik Alfheim

- Nei, absolutt ikke, svarer den 59 år gamle mannen.

Han er tidligere narkotika, og sonet fengselsstraff fra 1989 til 1991. 59-åringen fortalte i retten at han ble dømt for å ha oppbevart omlag 50 kilo hasj. Han hevder videre å ha holdt seg på riktig side av loven etter denne dommen, unntatt at han har fått hasj av Cappelen til eget bruk.

Sms-er og møter

59-åringen beskriver Cappelen som en venn, og en han har kjent i 30 år. Han sier at de to har hatt «vanlig sosial omgangskrets», men også at han til tider har fått hasj til eget bruk av Cappelen.

Alfheim leser opp en rekke sms-er sendt mellom mannen og Cappelen, som de mener viser at mannen har hjulpet Cappelen med på kreve inn et lån på flere hundre tusen kroner. I sms-ene avtaler Cappelen og 59-åringen å møtes, eksempelvis til lunsj, på Elkjøp eller i vaskehallen.

59-åringen bekrefter at han var hos en mann som hadde lånt penger av Cappelen, en han selv beskriver som en gammel venn - og etter flere spørsmål fra statsadvokaten forteller 59-åringen at han var hos mannen flere ganger, fordi det tok noe tid å få pengene tilbake.

- Han skulle bare selge en leilighet, så kom det til å gå i orden. Han skulle selge uansett, for han skulle flytte sammen med jenta si, sier 59-åringen, om prosessen som ifølge Alfheim foregikk i flere måneder.

- Så lenge Gjermund ber meg om en tjeneste, så gjør jeg det, sier 59-åringen, som hevder han ikke fikk betalt av Cappelen for å kreve tilbakebetalt lånet.

På et tidspunkt skriver Cappelen til 59-åringen:

«Hei. Du må ta en runde igjen i morgen. Håper det går greit.» Alfheim spurte 59-åringen hva «runde igjen» betydde.

- Det var jo litt problemer med ham, men det gikk gudskjelov greit til slutt, sier mannen, som forteller at mannen betalte tilbake lånet etter å ha solgt leiligheten.

59-åringen sier at han ikke har hatt noen kontakt med mannen etter at han betalte tilbake gjelda si.

Nektet å forklare seg

I dag har også personer fra den såkalte Crop Shop-saken vitnet, blant dem en 37-åring som omtaler seg som bilpleier.

Crop Shop var en butikk som lå i Oslogata i Oslo sentrum hvor politiet gjorde razzia i 2013. Butikken solgte utstyr til cannabisdyrking, fra butikken sporet politiet opp 12 ulovlige cannabisplantasjer, ifølge NRK.

Mannen sier han ikke ønsker å forklare seg for retten. Han er tiltalt i en sak som pågår i lagmannsretten.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim gikk gjennom mannens forklaring fra en annen straffesak han er involvert i. Han henviste blant annet til at det er blitt funnet over 700 000 kroner på mannens bopel. Dette har bilpleieren tidligere sagt til politiet at er oppsparte midler, blant annet pengegaver fra hans besteforeldre.

Det andre vitnet, en 39-åring som sier han er blikkenslager, vil heller ikke forklare seg for retten. Alfheim la da fram bilder av flere hasj-beslag på mannens bopel.

Vitnet får spørsmålet om han kjenner eller har forbindelse til noen av de to tiltalte i denne saken, Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

- Det vil jeg ikke forklare meg om, svarer mannen.

Han har tidligere sagt at han tar det fulle ansvaret for hasj som er funnet hjemme hos ham, og at han ikke betaler for sitt personlige bruk av hasj, som han forteller har røyket daglig i 20 år.