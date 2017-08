Duellen som kan avgjøre maktkampen

(Dagbladet): I dag møtes statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre til duell i regi av tankesmia Civita. Temaene er økonomi, arbeid, skole, helse og omsorg.

Det betyr i praksis krangel om arbeidsløshet og jobbskaping, skattekutt eller skatteøkning til velferdstjenester, hvem som har den beste politikken for pasienter og eldre.

Dette er den første av flere statsministerdueller i løpet av valgkampen, en duell som kan avgjøre hvem som skal styre landet etter valget i september. Verken Erna eller Jonas kan styre uten støtte fra andre partier. Det eneste sikre nå er at en av dem, enten Erna eller Jonas, blir statsminister.

Dagbladets politikermålinger har gjennom hele stortingsperioden vist at et solid flertall av velgerne mener at Erna Solberg gjør en god jobb som statsminister. Likevel har Jonas Gahr Støre de siste månedene scoret best på spørsmålet om hvem som er best egnet til å være statsminister.