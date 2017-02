E-tjenestens rapport: - Vi kan forvente omfattende etterretnings-operasjoner mot Norge i år

(Dagbladet): Russland og Kina vil stå for de mest alvorlige digitale truslene mot Norge i årene som kommer, mener Etterretningstjenesten.

- Omfattende etterretningsoperasjoner

Mandag la de fram sin åpne trusselvurdering for 2017.

«Russland vil fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål. Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer at aktiviteten i større grad vil støtte opp under ulike former for press og trusler», heter det i rapporten.

«Det vil bli gjort en mer intensiv og systematisk kartlegging av sårbare punkt i kritiske system, samtidig som Russland kommer til å videreutvikle operasjonelle konsept for digitalt støtta sabotasje».

Generalløytnant Morten Haga Lunde konkluderer med at truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål i Norge er økende.

- Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner mot Norge i året som kommer, slår Haga Lunde fast.

Kan vente aktivitet ved valg

Han utelukker heller ikke muligheten for at Russland eller andre vil forsøke å påvirke valget i Norge og andre steder i Europa i 2017.

«I tillegg til tradisjonell innhenting vil en del av aktiviteten til de hemmelige russiske tjenestene være drevet av av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn. Slik aktivitet kan ventes i forbindelse med de viktige parlamentsvalgene i Europa i 2017», står det i E-tjenestens rapport.

Et av virkemidlene til russerne har de siste to årene vært å manipulere sosiale medier.



Ifølge rapporten vil kinesisk aktivitet mot Norge rette seg mot myndighetene, industribedrifter og teknologiselskaper.

I forrige uke ble det kjent at russiske hackere har angrepet e-posten til postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Den samme hackergruppa har også angrepet e-postene til enkeltpersoner i utenriksdepartementet, Forsvaret, Statens Strålevern, en høyskole og hos PST.

Aktøren som PST peker ut som ansvarlig for det fiendtlige angrepet er den russiske hacker-gruppa APT29.

- Denne hacker-gruppa har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste åra. APT29 knyttes til russiske myndigheter, fortalte seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til Dagbladet.

Terrortrussel

Etterretningstjenestens rapport tar også for seg terrortrusselen mot Norge og Vesten. Etterretningstjenesten konkluderer med at Norge ikke er et prioritert mål for IS eller ledelsen i al-Qaida.

«Like fullt har begge grupperingene et uttalt mål om å ramme vestlige land og interesser og ser på Norge som et legitimt mål. Det generelle trusselbildet mot vestlige interesser, kombinert med at valg av mål også blir gjort oppotunistisk, fører til at det vil være risiko for angrep mot Norge og norske interesser i utlandet også i 2017».

E-tjenesten slår fast at terrortrusselen mot norske mål vil bli påvirket negativt dersom Norge blir nevnt i konkrete erklæringer eller oppfordringer fra IS, al-Qaida eller andre militante islamistgrupper.

Men ifølge Etterretningstjenesten er det «så langt ingen indikasjoner på at en slik endret prioritet fra IS eller andre lignedene terrorgrupper vil finne sted».

- Selv om ISIL (IS) er svekket i Irak og Syria, og kapasiteten til å gjennomføre sentralstyrte angrep dermed er redusert, vil organisasjonens nettverk i Europa være en betydelig trussel, sa Haga Lunde under en pressekonferanse mandag.