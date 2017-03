(Dagbladet): - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingene og vi har lett nøye innen FBI.

Det sa FBI-direktør James Comey, USAs øverste politisjef, om president Donald Trumps påstander om at forhenværende president Barack Obama avlyttet han og Trump Tower under presidentvalgkampen.

Påstanden fra Trump ble på sedvanlig Trump-vis avlevert via Twitter. Han kunne ikke belegge den drøye påstanden med noen beviser.

I en åpen høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i Kongressen i ettermiddag norsk tid, ble presidentens oppsiktsvekkende påstand avkledd og avfeid av FBI-sjef Comey.

- Dette (avlytting) er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la FBI-sjefen til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.

NSA: - Nei

Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.

Trumps pressesjef Sean Spicer hevdet nemlig i forrige uke at «opplysninger» tydet på at Obama fikk NSAs britiske motsttykke GCHQ til å foreta avlyttingen av Trump.

På direkte spørsmål om det foreligger noen som helst beviser for at dette har skjedd, svarte NSA-sjefen høylytt og kontant:

- Nei.

Påstanden ble også ettertrykkelig tilbakevist fra britisk hold i forrige. De karakteriserte Spicers uttalelser som «helt latterlig nonsens».

Deretter måtte Det hvite hus beklage Spicers påstander overfor den britiske regjeringen. Det hvite hus forsikret også britene om at lignende påstander ikke vil bli gjentatt.

Michael Rogers, NSA-sjef, fortalte under høringen i Kongressen at han er enig med britene i deres karakterisering av påstandene som «latterlige».

Bekreftet Trump-etterforskning

For første gang i offentligheten bekreftet i dag FBI-sjef James Comey at etterforskningsbyrået han leder, etterforsker hvorvidt Russland forsøkte å påvirke utfallet av presidentvalgkampen.

Comey bekreftet også at de etterforsker Donald Trumps bindinger og kontakt med Russland og hvorvidt det var noen koordinasjon mellom Trump-apparatet og russiske myndigheter under valgkampen.

FBI anklaget i januar Russland for å ha hacket Demokratenes nasjonalkomité før presidentvalget i USA, angivelig for å sverte Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump til seier.

Comey ville ikke gå i detalj om etterforskningen eller hvem som etterforskes, og han kunne heller ikke svare på hvor lang tid etterforskningsarbeidet vil ta.

- Dette arbeidet er svært komplisert, og det er umulig for meg å gi en timeplan for når vi er ferdige, sa han under høringen.

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.