Edru studenter dropper oftere ut

(Dagbladet): Studenter som ikke drikker alkohol har større fare for å droppe ut av studiene, enn studenter som drikker. Det viser en undersøkelse fra Danmarks Evalueringsinstitutt (EVA).

EVA har undersøkt hvilken betydning studiestart har for frafall, og undersøkelsen viser blant annet at alkoholforbruk har en betydning for risikoen for å droppe ut av studiet.

De som drikker minst og mest

De studentene som ikke drikker alkohol har større risiko for å droppe ut, sammenlignet med dem som inntar moderate mengder alkohol.

Det skriver avisa Politiken.

Dette gjelder riktignok hvis du er en av dem som holder deg til et moderat alkoholinntak. De studentene som drikker mest, hadde samme risiko for å droppe ut som de studentene som ikke drikker, kommer det fram i undersøkelsen.

- Overraskende

- Det gir mening at de som drikker mye har stort risiko for å falle fra. Det kan påvirke deres konsentrasjon og rent sosialt kan det også være uhensiktsmessig, sier prosjektleder for undersøkelsen, Bjarke Tarpgaard Hartkopf til Politiken.

Han fortsetter:

- Mer overraskende er det at de som ikke drikker alkohol er mer tilbøyelig for å droppe ut. En forklaring kan være at de som holder seg unna alkohol kan oppleve å skille seg ut på flere sosiale punkter.

Undersøkelsen viser også at lange introduksjoner og «fadderuker» med sosiale aktiviteter minsker risikoen for at studentene slutter på studiet.

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om norske studenters fysiske og psykiske helse og trivsel. I den undersøkelsen kommer det frem at sosial tilhørighet er viktig for studentens trivsel og mestring og at fadderordninger spiller en viktig rolle.

Samtidig kommer det frem i undersøkelsen at en stor del av studentene ønsker at alkohol begrenses i de sosiale arenaene.