Edward Snowden skuffet over norske myndigheter

Edward Snowden kaller det trist og forutsigbart at regjeringen gikk så langt for å forhindre at han skulle kunne komme i Norge for å motta Ossietzky-prisen.

– De brukte alle muligheter til å si at mine verdier ikke er velkomne i Norge, sier Edward Snowden til NRK.

Den spionsiktede varsleren har endelig mottatt Ossietzky-prisen, i Moskva under stort hemmelighold. Den reduserte seremonien fant sted i Moskva på fredag i forrige uke, på et hotellrom leid av ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Pen – som står bak Ossietzky-prisen. Styreleder William Nygaard og generalsekretær Hege Newth Nouri i Norsk PEN overrakte ham prisen, et litografi av Nico Wideberg, ifølge en pressemelding.

I et intervju med Brennpunkt i forbindelse med overrekkelsen, retter Snowden sterk kritikk mot den norske regjeringen, som ikke ville gi ham mulighet til å komme til Norge for å motta prisen uten å risikere å bli utlevert til USA.

– Det er trist. Den norske regjeringen hadde muligheten til å anerkjenne det som har vært gjort i denne saken, når Norsk Pen inviterte meg til Norge for å motta prisen. Men i stedet valgte de å bruke advokater til å slåss i retten for å nekte PEN å dele ut prisen, og å nekte meg å komme til Norge på en trygg måte.

Snowden arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter som avslørte hvordan etterretningsorganisasjonen drev massiv overvåking av tele- og datatrafikk verden over.



I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.

(NTB)