Eirik Jensen: - Jeg har fått skrevet en del på en ny bok

(Dagbladet): Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen (59) kom seint i kveld med en oppdatering etter at rettssaken avsluttet i slutten av mai.

Han venter nå på dommen som er ventet å komme mot ham i høst. Aktor la ned påstand om 21 års fengsel for Jensen.

I dag skriver han at han og samboeren Ragna Lise Wikre er inne i en tung periode.

«Vi er jo inne i en langtekkelig og tung ventepriode, som vi begge trodde ville ødelegge sommeren for oss. Vi har riktignok ikke fått reist noe enda, men har i stedet prioritert å dyrke «kreativiteten» Jeg har fått skrevet en god del på en ny bok, og Ragna har malt noen flotte nye bilder», skriver han og samboeren Ragna Lise Vikre i en melding på en støttegruppe på Facebook med over 17 000 medlemmer.

Der forklarer han at han fungerer som en slags manager for kunstnerkjæresten, og at han har klart å etablere en viss distanse til rettssaken, som varte i over fem måneder før sommeren.

- Ja, han jobber med en ny bok. Men jeg kjenner ikke noe særlig til innholdet. Jeg fokuserer på maling og utstilling i sept/okt, skriver Ragna Lise Vikre i en SMS til Dagbladet.

Eirik Jensen har fra før gitt ut bøkene: «På innsiden. Historien om mitt politiliv» og romanen «Attentatet» med forfatter Thomas Winje Øijord.



Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for hasjbaronen Gjermund Cappelens innførselsvirksomhet, og har dermed tiltalt ham for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner for det.

