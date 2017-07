Eks-spion med på møte mellom Trump junior og russisk advokat

(Dagbladet): Donald Trump Jr. har de siste dagene vært i hardt vær etter et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

Nå sier den russisk-amerikanske lobbyisten Rinat Akhmetsjin at han også deltok. Han bekrefter at Trump Jr. aktivt ba om skadelig informasjon om Hillaru Clinton.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Russisk etteretningstjeneste

Trump Jr. fortalte om møte i en e-post i forrige uke, men han nevnte ikke at Akhmetsjin også var med.

E-posten om møtet var det første konkrete beviset på at valgkampen til Donald Trump aktivt søkte informasjon om Hillary Clinton fra russiske kilder.

I månedsvis har han vært hemmet som president, av en FBI-etterforskning av mulige bånd mellom valgkampanjen hans og Russland.

Det var New York Times som først omtalte e-postene.

Akhmetsjin sier at Trump Jr. ba Veselnitskaja om bevis for at det kom inn penger på ulovlig vis til Clintons valgkampkasse.

- Veselnitskaja sa at Trump-kampanjen måtte prøve å finne ut av dette selv, og da mistet Trump Jr. interessen, sier Akhmetsjin til AP.

Akhmetshin skal tildligere ha jobbet i russisk etteretningstjeneste. Dette er påstander han selv nekter for. Det skriver NBC News.

Trump Jr. har bekreftet at Veselnitskaja var tilstede på møte, men har ikke sagt noe om Akhmetshin.

- Fikk lite ut av møte

Akhmetshin sier at han ikke oppfattet møtet som viktig og at han hadde forventet en mer seriøs diskusjon.

- Jeg forestilte meg ikke at dette skulle bli en så stor sak, sier han til AP.

Trump Jr. har siden det ble kjent forsøkt å tone ned betydningen av møtet ved å forklare at han ikke fikk noe ut av det.

Han har selv karakterisert møtet som «20 bortkastede minutter». Det den russiske advokaten angivelig skal ha villet prate om, var en adopsjonsordning mellom USA og Russland som sistnevnte stanset etter 2009, ifølge Trump Jr.

Det er kjent fra før at president Trumps svigersønn Jared Kushner og valgkamplederen Paul Manafort også var til stede på møtet. Ingen av dem vil kommentere Akhmetsjins påstander.