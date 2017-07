Ekspert om ekstrem hetebølge i Europa: - Folk dør i slike temperaturer

(Dagbladet): Tidligere denne uka omtalte Dagbladet den kraftige hetebølga som var på vei mot Middelhavet og Sør-Europa, med varslede temperaturer opp mot 47 grader.

Nå har den slått inn.

Ifølge Meteorologisk Institutt blir det nå i dagene framover opp mot 44 grader i indre deler av Spania, og hele 46 i Nord-Afrika.

- Inn mot helga blir det varmt, med særlig høye temperaturer i dag og i morgen, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes til Dagbladet om temperaturene i områdene.

Råd for varmen

Moxnes beskriver et værskille der varm luft fra det afrikanske kontinentet har inntatt store deler av Europa - men Norge forblir imidlertid uberørt. For mens spanjolene gjemmer seg i skyggen, er vi her til lands mer preget av kald luft fra Grønland.

Med tanke på de ubehagelig høye temperaturene rundt Middelhavet, har vi det kanskje ikke så verst i svale sommer-Norge. #Norge pic.twitter.com/BTlnkQpYSr — Meteorologene (@Meteorologene) July 12, 2017

Nordmenn på ferie må derimot påberegne seg å ta noen forholdsregler, mener meteorologen.

Dette møtet med varmen mener reiselegen Gunnar Hasle er helt på grensa til hva mange tåler.

- Det kommer an på helsetilstanden din. Har du hjerteklaffeil eller bruker vanndrivende medisiner, er du særlig utsatt, sier Hasle til Dagbladet.

- Det hender at folk dør i slike temperaturer, legger han til, og trekker fram barn og svært overvektige som andre utsatte.

Den ekstreme heten har også ført til problemer i Hellas.

Onsdag valgte greske myndigheter å holde flere av landets kjente turistattraksjoner, deriblant Atens største turistmagnet Akropolis, stengt deler av dagen, da temperaturene bikket 39 grader, skriver nyhetsbyrået AP.

Viktig med salt

Reiselege Hasle understreker at høye temperaturer kan være risikofylt for folk i alle aldre, og blant annet raskt føre til salt- og vannmangel i kroppen.

Da Dagbladet snakket med eieren av Reiseklinikken i Oslo, kom han med følgende råd for å takle varmen:

- Det viktigste under så varme forhold er å drikke nok vann og få i seg nok natrium (salt) og kalium (som man blant annet finnes i appelsinjuice og bananer).



Hasle anbefaler et inntak av rundt fem liter væske om dagen, da aller helst vann.

Ikke slukk tørsten med alkohol

Videre legger Hasle vekt på viktigheten av å skjerme hodet med en hatt og kle seg i løse, ledige bomullsklær.

Samtidig advarer han mot alkohol som tørsteslukker.

- Alkohol er vanndrivende og vil normalt føre til at man tisser mer enn man drikker. Man bør ikke bruke alkoholholdige drikker alene som tørstedrikk. Man må drikke vann i tillegg, sier reiselegen.

Populære land

Men hetebølge til tross, hos SAS, et av de selskapene som flyr nordmenn sørover, har de ikke merket noen uvant stor andel avbestillinger.



Pressekontakt Fredrik Henriksson forteller om en økt etterspørsel i nettopp de landene der det er varmest.

- Italia, Portugal og særlig Spania er land der vi ser en økt etterspørsel. Jeg kan ikke gå inn på nøyaktige tall, men det ser bra ut, sier Henriksson til Dagbladet.