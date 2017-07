Ekspert om hanekampen: - Det interessante er hvordan Trump la ei hånd under armen til Putin

(Dagbladet): - De er begge veldig selvsikre alfahanner. Men kroppspråket deres er veldig forskjellig.

Slik innleder kroppsspråkekspert Mary Civiello sin analyse av dagens møte mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Hamburg. Civiello har lagt merke til noen, etter hennes oppfatning, megetsigende detaljer.

- Se nøye på håndtrykket. Det er noe Trump har fokusert mye på. De hadde et likeverdig grep, sier Civiello til BBC, før hun framhever et tilsynelatende uskyldig triks fra amerikaneren.

Selvsikker Trump

- Det interessante er hvordan Trump la ei hånd under armen til Putin. Det er et dominant trekk. Hvis du møter noen du er litt usikker på, ville du aldri ha grepet armen deres på den måten.

Videoen av møtet mellom de to statslederne viser at Trump følger opp håndtrykket med et klapp på Putins skulder.

Det kan også være en måte å vise dominanse på, ifølge Civiello.

Store forskjeller

Hun mener også at man kan lese mye i måten presidentene satt på.

Der Putin, som er en mindre mann enn Trump, virket litt usikker, slik Civiello så det, så hans eldre kollega ut til å stortrives.

Derfor skal Putin ha kompensert ved å legge armene på armlenet, og breie seg ut.

Så mye ned

Det fungerte ikke, skal en tro eksperten, som også viser til en siste detalj:

Bruk av øyekontakt. Trump skal ha vært mye mer konsekvent her, både når han henvendte seg til pressen og til motparten.

Putin hadde et helt annet kroppsspråk. Civiello beskriver en mann som så mye ned, og utstrålte at han ikke ønsket å være der.

Har kranglet om Syria

Utenfor presserommet i Hamburg har forholdet mellom de to stormaktene mennene leder båret preg av krass uenighet.

Dette ikke minst om Syria. Der USA og Russland hatt en isfront som følge av deres oppfatning av president Bashar al-Assad.

Der USA betrakter Assad som en krigsforbryter, har Russland støttet diktatoren.

- Ærlig talt støtter Putin en person som er tvers igjennom ond, sa Trump til TV-kanalen Fox i april.

Enige om våpenhvile

Nå har landene imidlertid kommet fram til en enighet om våpenhvile i det krigsherjede området. Den kom etter samtaler mellom amerikanske, russiske og jordanske eksperter i Jordan.

- Jeg tror dette er den første indikasjonen på at USA og Russland kan samarbeide i Syria, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson om enigheten om å opprette sikre soner i regionene Daraa, Quneitra og Sweida.