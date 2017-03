Eksperter: Bilangrep er enkle å organisere, vanskelige å forhindre

(Dagbladet): Det siste året har Europa opplevd flere terrorangrep der det har blitt brukt biler og lastebiler.

Kjøretøy

Både i Berlin og Nice ble lastebiler kjørt inn i folkemengder. I desember mistet 11 mennesker livet da en semitrailer kjørte gjennom julemarkedet ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin. I tillegg ble lastebilsjåføren skutt av attentatmannen.

I Nice i fjor sommer ble 86 mennesker drept da en lastebil braste inn på strandpromenaden i byen.

Og onsdag kjørte en angriper en bil over Westminster-brua, der han kjørte over flere tilfeldige fotgjengere. Deretter stoppet bilen ved gjerdene rundt området hvor parlamentet ligger, før mannen som førte bilen løp inn på området.

Der knivstakk og drepte han politimannen Keith Palmer, før han selv ble skutt og drept av politiet.

Politiet sier de mistenker at terrorangrepet kan være inspirert av radikale islamistiske grupper.

- Enkle forberedelser

Og ifølge Reuters oppfordret IS i 2016 leserne av deres nettmagasin til å bruke kjøretøy for å drepe og skade. De påtok seg også ansvaret for terrorangrepene i Nice og Berlin.

Eksperter sier at taktikken med å kjøre folk ned gjør at man slipper å skaffe til veie sprengstoff eller våpen, og et slikt angrep kan utføres av en enkeltperson uten å bruket et nettverk av andre militante.

Det minsker sjansen for å bli oppdaget av etterretningstjenestene.

- Denne typen angrep trenger ikke spesielle forberedelser, det er svært lave kostnader, og er noe alle kan klare. Det er ofte en individuell handling. De kan være ganske spontane, sier Sebastien Pietrasanta, en fransk parlamentariker og terrorekspert.

For selv om fokuset de senere årene har vært på sofistikerte, høyteknologiske måter å gjennomføre terrorangrep på, så har de mest tilgjengelige metodene for å drepe mange uskyldige alltid vært relativt enkle.

- Dette inkludere å meie folk ned med en bil i en overfylt bygate. Steder kan bli valgt fordi de har en form for religiøs eller politisk betydning. Som et julemarked, eller i nærheten av et nasjonalt parlament, sier tidligere CIA-analytiker Paul Pillar.

Over 40 skadd

I tillegg til de fire som ble drepte av angriperen onsdag ettermiddag, ble minst 40 personer skadd, flere av dem alvorlig.

Fem av de skadde skal være sørkoreanske turister. I tillegg er det også kjent at minst tre franske skoleelever og tre polititjenestemenn er blant de sårede.

Ei kvinne som ble funnet liggende i vannet i elven ved broa, skal være alvorlig skadd.

Politiet har så langt ikke gått ut med identiteten på angriperen, men sier de tror de vet hvem han er.