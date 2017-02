(Dagbladet): Rundt klokka 10.00 torsdag formiddag eksploderte det på et kjernekraftverk i Flamanville nordvest i Frankrike.

Det melder flere franske medier, deriblant regionavisa Ouest France.

Flamanville ligger på nordvestkysten av Frankrike, rett overfor de to britiske øyene Guernsey og Jersey i Den engelske kanal.

Fem personer skal ha fått mindre skader. Det skal imidlertid ikke være fare for radioaktive utslipp, ifølge den franske regionavisa.

Eksplosjonen skal ha forårsaket en brann, ifølge Ouest France. Eksplosjonen og brannen skal ha funnet sted ved en reaktor som er under bygging, og som ennå ikke er satt i drift.

Den franske avisa Le Figaro skriver at eksplosjonen skjedde på et teknisk rom, et maskinrom, på kjernekraftverket.

- Det er en betydelig teknisk hendelse, men ikke en atomulykke, sier en talsmann for myndighetene, Olivier Marmion, ifølge NTB.

Ambulanser og redningsmannskaper er sendt til atomkraftverket, og det skal være opprettet et medisinsk sjekkpunkt utenfor kraftverket.

Flamanville-kraftverket ble bygget på begynnelsen av 1980-tallet og har to reaktorer i drift, mens en tredje er under bygging.

Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren, skriver NTB.

Flamanville-kraftverkets to reaktorer har de siste årene stått for drøyt 3 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Frankrike.

Saken oppdateres.