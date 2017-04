Ekspolitiker dømt for å ha kalt Hadia Tajik «pakistansk terrorist»

(Dagbladet): En 57 år gammel mann som for ikke lenge siden var på stortingsvalglista for Demokratene, er dømt for å ha kalt Ap-nestleder Hadia Tajik en «pakistansk terrorist» og skrevet om AUF-nestleder Mani Hussaini at «Han tror han er en Ape».

Mannen, som også 6. februar ble dømt til 21 dagers betinget fengsel for å ha framsatt hatefull ytring etter dobbeltdrapet i Kristiansand, skrev samme dag følgende om de to Ap-politikerne:

«Og to av de som ikke er norske en gang: hu pakisstansk terrorist og han iraner som tror han er en norsk APe!» Teksten ble skrevet da han delte en video fra et debattprogram vist på NRK hvor de to politikerne deltok.

Ikke innenfor ytringsfriheten

De hatefulle ytringene ble publisert på Facebook, og Sør-Østerdal tingrett falt ned på at mannen forhånet politikerne på bakgrunn av deres etniske opprinnelse.

Etter rettens syn var ytringene ikke framsatt i en politisk sammenheng, men i en diskriminerende sammenheng. I retten tilsto mannen å ha framsatt ytringene.

Retten mente at ytringen «tror han er norsk APe» isolert sette kunne forstås forskjellig, men under de aktuelle omstendighetene fant retten at meningsinnholdet var diskriminerende.

Retten kunne ikke se at siktedes ytringsfrihet gjorde at ytringen ikke var straffbar.

30 dagers fengsel

I desember, etter Kristiansand-drapet, framsatte han en hatefull ytring om 14-åringen som ble knivdrept i skolegården til Wilds Minne skole. Han la seg flat etter denne episoden, og trakk seg fra politikken.

Han ble dømt for forholdet 6. februar, og bare få timer etterpå skrev han de hatefulle ytringene om Ap-politikerne. Retten mente at kunne utmåles fellesstraff for de to episodene, og falt ned på at 30 dagers ubetinget fengsel var passende.

Retten mente at det talte i skjerpende retning straffemessig at mannen ikke hadde greid å avstå fra å framsette nye diskriminerende ytringer.