- Ekstrem hetebølge på vei mot Spania og Portugal. Varsler opp mot 47 grader

(Dagbladet): Meteorolog Danny Hogsholt skriver i en artikkel publisert hos danske TV2 at varmerekordene i Spania og Portugal nå trues av en hetebølge som er på vei mot landene.

Gradestokken kan komme til å passere 47 grader, hevder meteorologen.

- En ny om omfattende hetebølge er på vei mot den Den iberiske Halvøy. Temperaturene kan bli så ekstreme at det kan bli snakk om det varmeste været i spansk og portugisisk historie, varsler Hogsholt.

Fem liter vann

Eier av Reiseklinikken i Oslo, Gunnar Hasle forteller at 47 varmegrader er helt på grensa til hva et menneske kan tåle.

- Det viktigste under så varme forhold er å drikke nok vann og få i seg nok natrium (salt) og kalium (som man blant annet får via appelsiner), sier Hasle.

- Hvor mye vann bør man drikke?

- Kanskje fem liter om dagen, svarer reiselegen.

Like viktig er det å få i seg nok salt, for uten det vil blodtrykket kunne falle, forteller han.

- Symptomer på at man har fått i seg for lite salt er blant annet slapphet, hodepine og besvimelse-tendens. Hovne hender og føtter kan også tyde på saltmangel, sier han.

Kle deg rett

Han forteller at det er flere forhold man må ta hensyn til under ektstremt høye temperaturer.

- Lufttemperatur en ting, noe helt annet er solskinn. På bakkenivå vil sollyset avgi ca 900 watt per kvadratmeter. Det betyr at den delen av kroppen som er solbelyst vil motta 900 watt per kvadratmeter. Da er det lurt å kle seg med hatt på hodet, og ellers bære løse, ledige bomullsklær som skygger for sola, sier han.

Øl og brus

Mange tar seg gjerne en øl eller et glass vin når de er på ferie i varmen, men dette må ikke erstatte inntaket av vann, understreker Hasle.

- Man kan ikke slukke tørsten med øl. Alkohol er vanndrivende og vil normalt føre til at man tisser mer enn man drikker. Heller ikke brus kan fungere som tørstedrikk. Man må drikke vann i tillegg, sier han.

Hjertet slår raskere

De som bør være ekstra forsiktige under ekstrem varme er personer med hjerteproblemer, ifølge Hasle.

Årsaken er at hjertet slår mye fortere - opptil dobbelt så fort som normalt - når kroppen utsettes for ekstrem-hete, forteller han.

- Alle som går på vanndrivende medisiner, som har hjerteklaffeil eller angina, bør avlyse turer til områder der det blir så ekstremt varmt, sier han.

- Og hva er ekstremt varmt, egentlig?

- Ved høy luftfuktighet vil varmen plage mye mer enn ved lav luftfuktighet, for svette vil da bli mye mindre effektiv. Da kan man få heteslag når temperaturen er over 35 grader, sier Hasle.

- Det som kan være akseptabel temperatur for en frisk person kan være farlig for hjertepasienter. Overvektige plages mer enn normalvektige, og barn plages mer enn vokse, fortsetter han.

Tidligere rekorder

Den danske meteorologens prognoser viser at det er i midten av denne uka at Sør-Spania og Portugal kan få varmegrader opp mot 47.

Statsmeteorolog Tor Ivar Mathisen ved Meteorologisk Institutt sier til Dagbladet at 47 varmegrader høres mye ut, men samtidig at det ikke er usannsynlig at det blir ekstremt varmt i deler av Sør-Spania og Portugal den kommende perioden.

- Over 40 grader blir det i indre og sørlige deler av Spania hvert år, og slik det ser ut nå kan det komme opp i 43 grader enkelte steder. Det er dessuten bare noen uker siden det var en annen hetebølge i dette området, og da var det over 40 grader til og med i Lisboa, sier han.

Den høyeste temperaturen som er målt i Spania skjedde den 4. juli 1994, og var da på 47,2 grader. I Portugal er det Amareleja som har rekorden. Den ble satt den 1. august 2003 og var på 47,4 grader, ifølge meteorologen.

Hetebølgen treffer Portugal en knapp måned etter at omfattende skogbranner kostet 64 mennesker livet i landet.