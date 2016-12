Ekstremværet er i gang - orkan rapportert i Rogaland

(Dagbladet): Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om fase C, det vil si at ekstremværet «Urd» nå er i gang.

- Nå blåser det hatter og høy fra Sunnmøre og helt ned til Sørlandet. Det er full storm mange steder, og det har vært rapportert om orkan på Eigerøya i Rogaland. Så nå er det ganske heftig, sier vakthavende meteorolog John Smits til Dagbladet.

- Det blåser også godt i de sentrale fjellstrøkene i Sør-Norge, fortsetter statsmeteorologen.

- Det er storm flere steder der også, men den kraftigste vinden som så langt har truffet landet, er på Vestlandet.

Når Østlandet i natt

Han forteller at vinden vil minke i vest i løpet av natta, men samtidig trekke østover, via fjellområdene i Sør-Norge.

- Seint i kveld og i natt vil dette nå Østlandet, men vinden vi da komme i kast. Vinden kan komme opp i kuling styrke - det er nok til å blåse ned trær, sier Smits.

«Urd» traff kysten av Vestlandet i ettermiddag, og det har vært ventet at herjingene hennes vil gi full- og periodevis sterk storm. På Sør- og Østlandet kan «Urd»s vindkast merkes senere på kvelden og gjennom nattetimene, varsler Yr.

Høye bølger

I kastene kan det bli vindhastigheter på 35 til 45 meter per sekund.

Langs kysten er det varslet høy vannstand fra Lindesnes til Stad, og bølger på rundt 12 meter. Enkelte av dem kan bli opp til 25 meter.

Også i Oslofjorden kan det bli ekstrem vannstand, melder NTB.

- Hold avstand – disse er livsfarlige, advarer Hovedredningssentralen Sør-Norge.

John Smits ved Meteorologisk institutt advarer folk om å oppholde seg langs fjæra.

- Man kan tro at man står langt nok unna, men så kan det komme en kjempebølge. Mitt råd her er; hold deg unna, sier Smits til Dagbladet.

- Hold deg hjemme

Statens vegvesen ber folk, som ikke absolutt må ut og reise 2. juledag, om å holde seg hjemme. Må man reise, bør man sjekke både vær- og veimeldinger, advarer Veivesenet.

Myndighetene advarer folk mot å oppsøke områder der ekstremværet «Urd» herjer, og politiet har også sperret av enkelte kystområder.

- Vi ber folk la være å oppsøke ekstremværet. Man kan utsette seg for stor fare. Det er fryktelig dumt om vi må bruke unødvendige ressurser på redningsaksjoner, sier fylkesberedskapssjef, Yngve Årøy, hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i NRK.

Strømbrudd

Over 30 000 mennesker i 13 000 husstander er nå uten strøm, melder NVE.

I Hordaland har over 4000 kunder mistet strømmen i ettermiddag, etter at trær veltet over strømlinjene som følge av den sterke vinden.

- Vi har folk ute i området som jobber med å finne feilene. Det er i hovedsak sterk vind og trær som velter over linjene, som er årsaken til strømbruddene, sier pressekontakt Anne Mette Tuvin i kraftselskapet BKK til Bergens Tidende.

Stengte veier, fly og ferjer

Flere fjelloverganger er i ettermiddag blitt stengt, og det er innført kolonnekjøringer enkelte steder. Fergesamband på Vestlandet er innstilt. Også broer kan bli stengt når vinden blir for sterk.

Uværet rammer også flytrafikken. Flere avganger fra Bergen og Oslo er innstilt eller forsinket, og flere flyplasser på Vestlandet holder stengt 2. juledag.

Fergeselskapet Color Line har avlyst samtlige av sine avganger mellom Norge, Sverige og Danmark, melder NTB.

For «Urd» drar også innover Danmark, hvor det er ventet storm og høy vannstand. Det samme gjelder Sverige, der det langs vestkysten ventes det kraftig vind og storm mandag kveld.

Dagbladet/NTB