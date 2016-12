Ekstremværet «Urd» på ødeleggelsestokt. Blåste handlesenter-tak til værs

(Dagbladet): Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt. Det har ført til ødeleggelser flere steder i Sør-Norge. Samtidig er rundt 70 000 nordmenn uten strøm, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kystbyen Farsund er en av plassene i Sør-Norge som har fått kjenne på «Urds» herjinger. Der har den kraftige vinden forårsaket store ødeleggelser på det nye handlesenteret som ligger nede ved sjøkanten.

- Vinden har tatt tak i isolasjonen slik at det har løsnet en del isolasjonsplater i parkeringshuset, forklarer Hans Petter Hagen ved Nordkapp Utvikling AS overfor Dagbladet.

Det var lokalavisa Lister24 som først omtalte saken.

På bilder tilsendt Dagbladet ser man at store mengder isolasjonplater ligger strødd på parkeringsplassen utenfor senteret og at isolasjon har blåst innover mot sentrum. Takplater også har falt av i handlesenterets tilhørende parkeringshus.

Hagen presiserer at på tross av at det er mange isolasjonsplater som har blåst bort, har dette verken gitt materielle skader på andre bygg i nærheten – eller på mennesker.

- Det synes å være forholdsvis omfattende skader, og vi har allerede startet oppryddingsarbeidet - og fortsetter med det i morgen tidlig, sier Hagen, som presiserer at skadene ikke vil gå utover kjøpesenterets åpningstider.

- Feilmontering

Lister24 skriver at de får opplyst at det skal ha vært en feilmontering av isolasjonsplatene som er årsaken til hendelsen. Dette mener Hagen det er alt for tidlig å konkludere med.

- Vi skal nå undersøke hva som kan være årsaken, sier han til Dagbladet.

Han forteller at bygget er forholdsvis nytt; det stod ferdig 12. mai i år.

- Vi synes det er leit at dette har skjedd. Vi er byggherre og eier av bygget, så dette er ikke noe gøy. Det er trist at sånne ting skjer. Men vi har en entreprenør som tar ansvar og starter oppgaven med bygg- og sikringsarbeid allerede i morgen.

For fullt i natt

Uværet skal være på sitt sterkeste de kommende timene, og vil slå inn for fullt i løpet av natta.

Utover kvelden vil det imidlertid svekkes i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, først i de nordlige fylkene.

På Østlandet, i Telemark og Aust-Agder, vil det i løpet av natta komme kraftig vind fra vest og nordvest med vindkast på 25-35 meter per sekund, skriver Meteorologisk institutt på værtjenesten Yr.

Aust-Agder rammes først, og så Telemark. Vinden ventes å avta i styrke fra tirsdag morgen, først i sørvest.

Østlandet neste

Ekstremværet Urd er i ferd med å passere toppen på Vestlandet. Sent mandag og natt til tirsdag står Østlandet for tur.

- Uværet minker litt i Sogn og Fjordane nå, og det er i ferd med å minke litt i Hordaland. Det henger litt etter i Rogaland og Vest-Agder, men også der roer det seg i løpet av mandag kveld, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt til NTB.

Urd slo inn over norskekysten mandag ettermiddag, og to steder blåste det til orkan styrke i 18-tiden.

Det var i Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1.370 meter over havet, at det ble målt orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter.

Prognosene

Hassel sier at målingene mandag har stemt bra overens med det instituttet varslet 1. juledag. Også på Sotra ble det målt orkan styrke mandag kveld, med vindkast opp mot 45 meter i sekundet.

- Det har levd opp til forventningene, men det har så klart vært lokale variasjoner, sier Hassel.

Det var på forhånd varslet vindkast på 35 til 45 meter i sekundet på vestlandet.

På Østlandet er det ventet vindkast på mellom 25 og 35 meter i sekundet mandag kveld og natt til tirsdag.

- I Aust-Agder, Telemark og på Østlandet har det ikke kommet skikkelig i gang, men det skjer ting utover natta. Man kan få kraftige vindkast i lavlandet østafjells, og det kan være litt av og på, sier Hassel.

Også i Møre og Romsdal og i Trøndelag er det i ferd med å blåse opp, sier Hassel. Vindkastene vil ikke komme opp i samme styrke som i sør, men i Møre og Romsdal kan det ventes en periode med liten storm. Trøndelag får også en periode med sterk kuling eller liten storm.

Problemer

Urds herjinger har satt sine spor på Vestlandet. Blant annet er rundt 70.000 mennesker uten strøm på Vest- og Sørvestlandet sent mandag kveld, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Årsaken er stort sett trær som har falt over strømlinjene, sier avdelingsdirektør i NVE, Ingunn Åsgard Bendiksen.

Ekstremværet har også ført til store problemer for trafikken, både for biler, tog, ferjer og fly.

Alle ferjesamband på Vestlandet ble innstilt, og også tog- og flyforbindelser er kraftig redusert. De fleste fjelloverganger har holdt stengt, og tær som har blåst ut i veien skaper trøbbel for trafikanter.

Hassel hos Meteorologisk institutt anbefaler bilister på Vestlandet til å vente noen timer med å legge ut på veien til tross for at toppen ser ut til å være nådd i regionen.

Vannstanden

Uværet har allerede satt sine spor på Østlandet. Langs Oslofjorden meldes det om økt vannstand, og blant annet i er to gater stengt i Sandefjord på grunn av flom, skriver Østlands-Posten.

På Hvaler i Østfold var det tidligere mandag varslet en vannstand på 171 centimeter, over én meter høyere enn hva som er vanlig, ifølge Fredriksstad Blad.

Hold deg hjemme

Statens vegvesen har bedt bilister på Sør- og Vestlandet om å holde seg hjemme.

Alle unntatt to fjelloverganger med kolonnekjøring mellom øst og vest – E16 over Filefjell, og E52 over Hemsedalsfjellet – er stengt.

Alle fergesamband på Vestlandet er innstilt, og også tog- og flyforbindelsen er kraftig redusert.

Flyplassene ved Florø, Sogndal, Sandane og Førde er alle stengt, og tog kan ikke kjøre mellom Moi og Egersund ettersom jernbanen mangler strømtilførsel.

Jernbaneverket har i tillegg varslet gul beredskap på Bergensbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen.

Mandag kveld er beredskapen økt fra gul til oransje på Sørlandsbanen på strekningen mellom Stavanger og Sira.

Rammer også naboland

Ekstremværets herjinger har også skapt problemer i våre naboland Sverige og Danmark. Blant annet stenges Øresundbrua for all biltrafikk.

Broen ble stengt like etter klokka 22 mandag kveld og åpner tidligst ved 04.30-tiden tirsdag, opplyser danske og svenske veimyndigheter.

Mandag kveld ble det målt orkan styrke i vindkastene i det vestre og sørlige Sverige og i deler av Danmark.

Det ble like etter midnatt målt orkan styrke på Bornholm, ifølge Vejret.dk.