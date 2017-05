Ektepar gjemte narko i kroppen - fikk seks års fengsel

Det nederlandsk-brasilianske ekteparet kom med fly fra Amsterdam til Gardermoen i februar i fjor, ifølge Romerikes Blad. Den brasilianske kvinnen ble tatt til side og kroppsvisitert etter å ha vist fram et falskt pass, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Under kroppsvisitasjonen ble det konstatert at kvinnen hadde gjemt flere kuler med narkotika i vaginaen. Hun fortalte først at det var snakk om fem kuler, men til slutt viste det seg at hun hadde gjemt 67 kuler i både mage og vagina, ifølge dommen.

Etter å ha blitt konfrontert med funnene hos kona, erkjente også den nederlandske ektemannen å ha svelget 100 kuler.

Det totale beslaget ble på 1.033 gram heroin og 603 gram kokain.

Ekteparet har i avhør sagt at det var dårlig økonomi som var årsaken til at de ble trukket inn i dopsmuglingen. De skal ha blitt lovet 2.000 euro hver for å frakte narkotikaen til Norge, ifølge avisen.