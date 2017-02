Eline gir opp lærerdrømmen

(Dagbladet): SV fremmet i høst et forslag om å fjerne mattekravet fra lærerutdanningen.

Forslaget er nå til behandling i Utdanningskomiteen. Både KrF og Sp er positive, men SV får ikke med seg Arbeiderpartiet på snuoperasjonen.

Firerkravet er dermed kommet for å bli.

- Det er veldig synd at det blir slik. Jeg mener det er et steg i feil retning for lærerutdanningen som kan ødelegge for mange, sier Eline Storæter.

For hennes del betyr det at hun gir opp drømmen om læreryrket.

- Kan ikke sette livet på vent

Den språkinteresserte studenten kom rett inn på lektorutdanningen ved Universitetet i Agder da hun var ferdig med videregående i 2015. Men som 19-åring tenkte hun at hun hadde godt av å få litt mer livserfaring. Derfor utsatte hun studiet i ett år og dro til Ecuador hvor hun jobbet som frivillig og underviste spansktalende barn i engelsk.

Da hun kom tilbake var mattekravet til lærerstudentene innført. Søkere på lærerutdanningen må ha minst fire i matte, eller bestå et forkurs.

Eline har fem i både engelsk og spansk som hun ønsker å undervise i, men tre i matte. Hun strøk på forkurset, et kurs der strykprosenten på landsbasis var på hele 75 prosent i fjor.

Nå gir hun opp drømmen og følger en annen i stedet.

- Jeg kan ikke sette livet på vent enda et år, sier Storsæter, som kjenner flere i samme situasjon.

- Jeg vet om flere som har hatt spesiell interesse for et fag eller to, men som på samme måte som jeg ikke er mattehoder. Det blir skummelt å se hva som skjer med rekruteringen, sier hun.

- Håper hun søker igjen

- Jeg forstår at hun synes det er dumt for sin egen utdanningsvei: jeg håper hun vurderer å søke igjen, er reaksjonen fra Torbjørn Røe Isaksen, som understreker at han bare har hørt om Eline gjennom Dagbladet.

Kunne hun ikke blitt en god lærer i spansk og engelsk?

- Det kunne hun helt sikkert blitt, men vi kan ikke vurdere dette individuelt. Vi må lage regler som gjør at vi i det store og hele bidrar til å heve prestisjen på lærerutdanningen. Målet er å gjøre studiet til et av de mest attraktive utdanningsvalgene i Norge, sier Isaken.

Venter med norsk og matte

Regjeringen står fast ved at de vil innføre krav om karakter 4 for lærerstudenter også for fagene norsk og engelsk.

Ifølge kunnskapsministeren blir dette derimot ikke gjennomført med det første.

- Vår ambisjon er å øke karakterkravet til fire også i norsk og engelsk, men det må gjøres slik at rekrutteringen ikke går alt for mye ned. Skal vi klare det må vi få en helt annen gruppe til å søke på lærerutdanningen enn de som søker nå. Vi må gjøre det attraktivt for flere.

- Umulig å forstå

SV-leder Audun Lysbakken mener Elines historie viser tydelig hvorfor mattekravet burde vært fjernet.

- Her har du et ungt menneske med gode resultater som drømmer om å bli lærer i en situasjon hvor Norge mangler lærere og det er ledige plasser på lærerutdanningen. Så sier Torbjørn Røe Isaksen nei. Det er umulig å forstå. Det viser veldig godt hvorfor dette mattekravet er meningsløs symbolpolitikk, sier SV-lederen.

