Elon Musk sender to turister i bane rundt månen neste år

Tesla-gründer og SpaceX-sjef Elon Musk sender neste år to mennesker på en ukeslang tur i bane rundt månen og tilbake til jorda.

Musk kunngjorde reisen mandag ettermiddag. Han sier ikke noe om hva reisen vil koste, men opplyser at de to romturistene allerede har betalt et «betydelig» depositum.

De to som legger ut på romferden er ikke navngitt, men de kjenner hverandre, og det var de som oppsøkte SpaceX for å foreslå reisen, opplyser Musk.

Reisen skal finne sted mot slutten av 2018 ved hjelp av en Falcon-rakett og en Dragon-kapsel, og ferden vil skje med automatisk styring, men med mulighet for å gripe inn manuelt dersom noe skulle gå galt.

SpaceX opplyser at passasjerene ikke skal lande på månen. Ferden skal gå "forbi" månen, opplyser selskapet, og så tilbake til vår planet igjen.

Innen den tid, før midten av 2018, skal SpaceX sende astronauter til den internasjonale romstasjonen ISS på oppdrag for NASA.