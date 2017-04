Elon Musks lastebilavsløring sendte Tesla-aksjene til himmels

Tesla-sjef Elon Musk sier bilselskapet vil avduke en elektrisk semitrailer i september.

Musk kom med nyheten selv på Twitter torsdag. Han la ikke ut noen videre detaljer annet enn at hans team har gjort en god jobb.

- Dette er alvorlig talt neste nivå, skrev Musk.

Pick-up

Tesla har også planer om å komme med en pick-up innen to år, skriver Musk.

Merkelig nok har det ikke kommet flere detaljer om hva lanseringen vil innebære. Verken hva slags rekkevidde eller lasteevne semitraileren vil ha er kjent, men den sørafrikanske grunderen har likevel skrudd opp forventingene til selskapet.

Aksjen gjorde et hopp på nesten tre prosent torsdag etter meldingen fra sjefen. Det var en prisstigning på 8,14 dollar. Aksjeprisen i elbilselskapet ligger nå på 304,98 dollar (2617 kroner).

Allerede i fjor annonserte han planer om at selskapet ville komme med elektriske kjøretøy i form av semitrailer, busser til offentlige transport, en ny type pick-up og Tesla-suv.

Tesla-aksjen har gjort enorme byks på markedet i løpet av den siste tida. Bare i 2017 har aksjen steget med over 40 prosent. Denne uka ble de også i en kort periode USAs største bilprodusent på børsen, da de gikk forbi General Motors, skriver Reuters.

Én millioner Teslaer

Bilprodusenten har per nå to bilmodeller, Modell S og Modell X. En billigere Modell 3-elbil skal etter planen komme i salg ved slutten av året.

Norge er et stort marked for Tesla. Modell X, som kom i fjor sommer, har solgt over 2000 biler her i landet.

Likevel har selskapet noen voksesmerter, og tjener for tida ikke penger. Mange spør seg om selskapets vekst er bærekraftig, og enkelte som vedder mot aksjen tror selskapet kan bli kjøpt opp av General Motors, Ford eller andre store selskaper som satser på el-biler, skriver Reuters.

I årene 2013, 2014 og 2015 tapte selskapet tilsammen 1,26 milliarder dollar (10,5 milliarder kroner) av en omsetning på 9,26 milliarer dollar (77 milliarder kroner).

I 1. kvartal 2016 tapte Tesla 278,4 millioner dollar (2,3 milliarder kroner) av en omsetning på 1,15 milliarder dollar (9,5 milliarder kroner).

Allerede innen 2018 skal produksjonmålet deres ha gått i oppfyllelse. Og i 2020 er målet å ha produsert én million biler.