Emilie Meng (17) ble funnet død på julaften. Nå jakter politiet etter gjerningspersonen i et bestemt område

(Dagbladet): Julaften ble Emilie Meng (17) funnet død i en innsjø i Borup i Sjælland. Siden den danske 17-åringen forsvant i sommer har store letemannskaper ikke gitt opp håpet om å finne henne.

Lørdag ble hun funnet av en hundeier som var på luftetur.

Jakter gjerningsperson

Nå leter politiet etter en eller flere gjerningspersoner som drepte Emilie Meng. Søndag bekreftet politiet at Meng har blitt utsatt for en forbrytelse.

Den danske avisa BT skriver i dag at politiet leter etter gjerningspersonen(e) i et bestemt område.

Politiet forsøker nå å kartlegge hvem som har oppholdt seg i området ved Regnemarks Bakke mellom Ringsted og Køge.

Innsjøen ligger ikke langt fra motorveien E 20, og få kilometer fra en campingplass. Trafikken fra både veien og campingplassen gjør at det farter mye folk i området, men samtidig betegnes området som øde, skriver BT.

Det er uvisst når Meng havnet i innsjøen, men ifølge politiet skal hun ha ligget der lenge.

På en pressekonferanse søndag fortalte Søren Ravn-Nielsen i politiet at det er for tidlig å si om hun ble dumpet i tjernet der hun ble funnet. De utelukker ikke om forbrytelsen skal ha skjedd i Korsø, i hennes hjemby.

Funnet ved campingplass

Lederen av Corona Camping, forteller at han har blitt kontaktet av etterforskere i forbindelse med likfunnet.

- Jeg har fått beskjed om å skaffe en liste over hvem som har vært gjester hos oss de siste par årene, sier Michael Farnø til BT.

Etter at det ble kjent at Emilie Meng ble funnet, har politiet fått i mange tips i saken. Ifølge NTB har politiet mottatt 45 tips.

Søren Ravn-Nielsen i politiet fortalte søndag at de har hatt interesse for 20 000 personer i forbindelse med etterforskningen av saken, men nå er situasjonen en annen.

- Vi har nå 200 personer vi undersøker, opplyser politimannen.

Flere teorier

Etterforskerne har hatt flere teorier om hvor jenta endte opp.

Blant disse er at hun hadde satt seg på et tog i retning København, eller en annen dansk by, samme natt som hun forsvant.

Denne teorien er senere blitt avvist av etterforskerne.

Dette i likhet med ryktene om at hennes Facebook-konto hadde vært aktiv i etterkant av forsvinningen.

- Det siste vi vet sikkert om henne er at hun befant seg på Korsør stasjon denne morgenen. Etter det finnes ingen sikre spor, har visepolitimester Søren Ravn-Nielsen tidligere uttalt til Dagbladet