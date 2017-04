Emilies far: - Hvis jeg finner drapsmannen, slår jeg ham i hjel og tar 16 år i fengsel

(Dagbladet): Mer enn ni måneder etter at 17 år gamle Emilie Meng forsvant fra Korsør på Sjælland, kaster hennes far ut en brannfakkel i dansk debatt om overvåkning på offentlig sted.

17-åringen ble funnet drept i jula, over fem måneder etter at hun ble meldt savnet. På tross av en av de mest omfattende drapsetterforskningene i nyere dansk politihistorie, er drapsmannen ennå ikke pågrepet.

Emilie tok farvel med to venninner på jernbanestasjonen i Korsør ved 04-tiden natt til søndag 10. juli i fjor, men der var det ingen kameraer som registrerte 17-åringer eller andre personer i nærheten.

Hennes far Nicolai Skovgaard mener drapet kunne vært oppklart for lengst dersom ikke strenge, danske lover hadde satt begrensninger for kameraovervåking.

- De fleste mennesker har ikke noe utestående med andre, og da er det heller ikke noe problem å bli overvåket. Med flere kameraer i det offentlige rom ville flere drapsmenn og voldtektsforbrytere blitt tatt. Hvis noen har gjort noe galt, skal de også stilles til ansvar. Det skal ikke lovgivningen stå i veien for, sier Emilies far i et intervju med den danske avisa BT - gjengitt i Berlingske Tidende skjærtorsdag.

Søvnløse tanker

Nicolai Skovgaard (46) flyttet til Aalborg fra Emilies mor da datteren var åtte år.

Han slår seg aldri til ro med at hans eneste barn forsvant, i alle fall ikke før saken er oppklart og drapsmannen tatt.

- Jeg har ligget søvnløs og tanken har kvernet i hodet: hvis jeg finner ham, så slår jeg ham i hjel. Så er jeg klar til å ta mine 16 år i fengsel, sier han til BT.

Emilie og to venninner hadde vært på en fest i byen Slagelse. De to venninnene tok taxi fra stasjonen i Korsør, som ligger litt øde til tre kilometer utenfor sentrum. Emilie ville gå de fire kilometrene hjem og få litt frisk luft på veien hun var så godt kjent. Det siste venninnene så var Emilie med hodetelefoner og musikk på øret.

Funnet 1. juledag

Ingen andre har beviselig sett noe heller - før en turgjenger med hund oppdaget restene av et menneske i et tjern i Borup ved Europavei 20 - 65 kilometer fra Korsør stasjon - mer enn et halvt år etterpå.

Det var på ettermiddagen 1. juledag 25. desember. Obduksjonen viste at det var Emilie Meng som var funnet.

Før likfunnet hadde to menn, 33 og 67 år gamle, vært siktet og seinere blitt sjekket ut av forsvinningssaken.

Flere tips om en hvit varebil i stor fart utenfor Korsør rundt tidspunkt Emilie sist ble sett, har ikke gitt noe resultat.

Mer enn ni måneder etter forsvinningen driver dansk politi fortsatt en storstilt etterforskning, der særlig registrering av mobiltrafikken i området er et tidkrevende puslespill.

Noen dager før likfunnet 1. juledag, fortalte politiet at om lag 200 telefonnumre var «interessante». Da hadde etterforskerne konsentrert seg om mobiltrafikk rundt Korsør.

20 000 telefoner: nåla i høystakken

Likfunnet utvidet telefonsøket til å finne koplinger mellom 20 000 telefonnumre registert på basestasjoner på den 65 kilometer lange strekningen mellom Korsør og Borup - inkludert den tunge E20-trafikken til og fra København.

Sikkerhetskonsulent innen IT, Christian Panton, har forklart overfor Berlingske at en drapsmann må ha hatt sin mobil med hele veien for å finne et mønster.

- Og likevel kan det være som å leite etter nåla i høystakkken, sier sikkerhetskonsulenten.

Teletrafikken fra de forskjellige selskapene formidles gjennom ulike basestasjoner, ikke alltid nærmeste mast, men opptil 30 kilometer unna.

Og det er stor variasjon mellom teleselskapene hvor ofte signalene fra hver enkelt abonnement blir registrert. Teoretisk er det mulig at drapsmannens mobiltrafikk ikke er registrert i det hele tatt i det aktuelle tidsrommet.

TDC, som samarbeider med Get i Norge, er selskapet som registerer oftest - mellom 50 og hundre ganger i døgnet.

Det tar 35 minutter med lovlig fart å kjøre de 65 kilometrene på E20 mellom Korsør og Borup.

Etter dansk lov må det være saker med strafferamme over seks år før retten tillater etterkontroll av telefon- og datatrafikk.

Det har har ikke vært noen begrensning i etterforskningen av Emilie-saken.

Orket ikke bo der lenger

Emilies håndveske og mobil er ikke funnet.

Mer enn 200 personer har henvendt seg til politiet med tips om saken.

For tre uker siden startet politiet en omfattende utgraving i et bebygd område i Motalavej i Korsør etter et tips om at håndvesken var skjult der.

Politiet har ikke villet si noe om resultater av gravearbeidet 22. mars - heller ikke om en kniv som er funnet i samme vann som Emilie har en tilknytning til drapet.

Like før påske la Emilies mor ut for salg huset der hun og datteren har bodd siden Emilie ble født.

Hun orket ikke bo der lenger.