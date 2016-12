(Dagbladet): I dag fant politiet Emilie Meng i et tjern nær byen Borup på øya Sjelland.

Dette etter at 17-åringen hadde vært savnet i over fem måneder. Nå reagerer Mengs venninner med sorg på den tragiske nyheten.

Ifølge BT skriver en av dem følgende på Instagram:

- Hvil i fred til en fantastisk pike, en fantastisk venninne og en fantastisk person! Selv om du ikke lengre er med oss, så er du med oss i våre hjerter. Det er ikke annet å si enn at mitt hjerte er knust. Jeg elsker deg for alltid.

- Fullstendig knust

Den danske avisa refererer også til en annen som har reagert på Mengs død.

Jenta har publisert et bilde av seg selv, Meng og to andre venninner, og skriver at hun er «fullstendig knust og tom inni seg».

Politiet tror at Emilie Meng har blitt utsatt for en forbrytelse.

De vil ikke gå i detaljer i hva denne går ut på, men hadde informert Mengs familie om dette forut for dagens pressekonferanse.

Mengs fetter, Silas Witzner, har tidligere sagt at han fryktet det verste.

- Jeg tror dessverre at det har hendt noe. Hun har nok møtt en person som har gjort noe mot henne. Jeg tror ikke at hun har stukket av. Det er ikke likt henne, sa Witzner, ifølge Berlingske Tidende.

Les også: 17 år gamle Emilie forlot de to venninnene klokka fire natt til søndag. Hun kom aldri hjem

Kan ha skjedd i Korsør

I tiden etter at Mengs ble meldt savnet, brukte politiet i Sjælland og Lolland-Falster mye krefter på å saumfare området rundt Korsør stasjon.

Stedet der hun ble funnet, er imidlertid 6,5 mil unna der Emilie Meng sist ble sett. Politiet kan imidlertid ikke utelukke at forbrytelsen kan ha skjedd i Korsør.

De understreker at de vil gjøre alt for å finne ut hva som har hendt.

De oppgir også å ha sikret relevante spor nær funnstedet, men at funnene inngår i etterforskningen.

- Det er for tidlig å si noe konkret om disse, sier Søren Ravn-Nielsen.