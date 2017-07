En 36 år gammel mann er dømt til 20 års fengsel for drapet i Søndre Land

(Dagbladet): Den 3. september i fjor ble Nils Olav Bakken (49) funnet død ved et bål på Veståsen i Søndre Land. Bakken hadde kraftige brannskader, og nå er en 44 år gammel kvinne og hennes 20 år gamle sønn dømt til 19 års fengsel.

Den 36 år gamle hovedmannen er dømt til 20 års fengsel, ifølge NRK.

Påstanden for alle tre var 20 års fengsel.

Kanalen skriver at moren og sønnen nektet for å ha begått drap. 36-åringen har erkjent å ha begått drap, men nekter for at drapet var planlagt.

Han har derfor anket dommen.

- Bakgrunnen for anken er at vi spørsmålet om hvorvidt det dreier seg om et planlagt drap eller ikke. Vi fastholder at dette var et impulsdrap, sier 36-åringens forsvarer, Per Espen Eid, til Dagbladet.

Verken kvinnens eller 20-åringens forsvarer ønsker å kommentere dommen overfor NRK.

I tiltalens detaljerte beskrivelse av hvordan Bakken skal ha blitt drept, heter det at offeret skal ha blitt lagt i bakken. Deretter mener politiet at kvinnen knivstakk 49-åringen i hånda, før han ble påført tre eller fire knivstikk i halsen av 39-åringen.

Så skal han ha blitt dratt ut i grøftekanten. Der ble han helt bensin på.

- Vi mener at drapet har skjedde etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte, det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i Gjøvik tingrett tilbake i juni.