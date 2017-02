En av ti gutter utsatt for overgrep, ifølge ny rapport

En av ti gutter og menn er blitt utsatt for seksuelt overgrep, hevdes det i en ny rapport. Det er dobbelt så mange som man tidligere har trodd.

Overgrepsutsatte gutter og menn blir diskriminert i hjelpeapparatet fordi de ikke blir sett, hørt og fulgt opp godt nok, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

En ny rapport fra Reform – ressurssenter for menn, som ble presentert denne uken, viser at så mange som en av ti gutter og menn er blitt utsatt for seksuelt overgrep.

Likestillingsombudet ser nå behov for en nasjonal opplysningskampanje som avkrefter myter om seksuelle overgrep mot gutter og menn.

- Vi ser at det tar i snitt 17 år før gutter og menn snakker om det som skjedde. Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.

Nesten en firedel av de overgrepsutsatte guttene under 13 år, oppgir at overgriperen var en jente eller kvinne som var mer enn fem år eldre enn dem.

- Og søskenovergrep og overgrep fra jevnaldrende er noe vi må ha større fokus på. Det er nødvendig å fange opp barn og ungdommer med seksuelt skadelig atferd, sier Bjurstrøm.

- Når ingen spør vil de fleste gutter og menn lukke inne de erfaringene som er skambelagte, som bryter med deres maskuline selvbilde og som gjør dem sårbare. Det hele glir inn i et mønster vi ser på flere områder, der mange behandlingstrengende menn ikke ber om eller får den hjelpen de så sårt trenger av helsevesenet, sier Bjurstrøm.

