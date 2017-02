- En farlig utvisningssak som måtte ryddes av veien

Den 42-årige irakeren som nå har vunnet fram mot Utlendingsnemnda (UNE) er en av advokat Arild Humlens fire eksempler på det han kaller «UNEs nye metode».

Denne består i å la være å anke tapte rettssaker. I stedet fattes nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse.

- Staten bruker sin overlegne makt og styrke til å tvinge asylsøkere som vinner saker i retten til å føre nye saker, sa Humlen til Dagbladet i desember i fjor.

To vedtak kjent ugyldige

Tre ganger nå har UNE fattet utvisningsvedtak mot den 42-årige irakiske familiefaren. UNEs vedtak fra både 2014 og 2015 ble kjent ugyldige i Oslo tingrett.

Etter at også UNEs tredje utvisningsvedtak, fra oktober i fjor, ble brakt inn for Oslo tingrett, skriver UNE nå at «klageren ikke lenger er utvist fra riket».

Noen grunn utover å vise til Oslo tingretts dom er ikke oppgitt i det nyeste vedtaket, men Arild Humlen tenker sitt.

- Saken ble trukket fordi den var farlig for UNE og staten, sier han til Dagbladet.

Dette forklarer han med at irakerens familie hadde blitt brakt inn som parter i saken. Nettopp dette har staten protestert mot i en annen rettsak, som Humlens kollega skal føre for Høyesterett.

«Utlendingsnemndas nye metode» Den 42-årige irakeren er den andre som til nå har vunnet fram, av fire klienter som advokat Arild Humlen har brukt som eksempler på «UNEs nye metode» . Metoden Humlen beskriver er å avstå fra å anke tapte rettssaker, og i stedet fatte nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse. Dagbladet omtalte i januar saken til «Amira» (38), som er ytterligere et eksempel på dette. Tidligere i uka skrev Dagbladet at en annen av Humlens fire eksempler, Ayman Al-Azawy, nylig tapte i tingretten men vil anke saken for å få opphold i Norge. UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster er ikke enig i at det er en ny praksis i UNE å fatte nye, negative vedtak etter å ha tapt saker i retten. Han opplyser likevel at dette har skjedd oftere etter dommeravgjørelser i Høyesterett i 2012.

- Påfallende

Den 42-årige irakeren ble utvist etter at han i 2013 fikk en dom med samfunnsstraff for vold mot kona.

To UNE-vedtak om å opprettholde utvisningen ble kjent ugyldige av Oslo tingrett, med henvisning til hensynet til kona og barna.

Humlen mener irakerens sak viser hvor nødvendig det er å bringe familiemedlemmer inn i saker om utlendingers opphold i Norge.

- Saken viser dessuten at det er helt nødvendig for at UNE skal rette seg etter domstolen at man får inn i dommen at det har vært en krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen. Derfor måtte de rydde denne saken av veien, mener Arild Humlen.

Tanken hans var å føre irakerens sak og saken som Humlens kollega skal føre samlet for Høyesterett, så snart irakerens sak var ferdigbehandlet i tingretten.

Han synes det er påfallende at UNE kastet inn håndkleet rett etter at det ble klart at den andre saken kan føres for Høyesterett.

UNE: - Burde ha anket

Overfor Dagbladet opplyser seksjonssjef Marianne Granlund at UNEs nye vurdering ble gjort av en nemndleder som ikke hadde vært inne i saken tidligere.

«Hennes vurdering var da at UNE burde ha anket dommen fra Oslo tingrett fremfor at UNE behandlet saken på nytt i et nemndmøte. Hun mente omstendighetene i saken ikke hadde endret seg nok til at UNE i stedet kunne fatte et nytt avslagsvedtak. Fordi UNE ikke hadde anket innen ankefristen, fant hun det derfor riktig å gjøre om».

Ifølge Granlund ser UNE fram til en klargjøring av prinsipielle spørsmål om partsrettigheter i Høyesterett.

- Uavhengig av dette, har beslutningstageren i UNE kommet til at det riktige i denne saken er å omgjøre utvisningsvedtaket og det var fordi hun mente at det forelå en rettskraftig dom som burde tas til etterretning, sier Granlund..

- Uhørt

Arild Humlen synes det er et misbruk av domstolenes ressurser, at den irakiske familiefaren ville ha blitt tvunget til å føre sak tre ganger for samme domstol, hvis ikke UNE hadde trukket saken.

- Når man må til retten tre ganger i samme sak, er det helt uhørt, spør du meg, sier Arild Humlen.

- I noen tilfeller endrer omstendighetene i saken seg i så stor grad etter en dom at UNE må vurdere om det er grunn til å behandle saken på nytt. Det at UNE har fattet nye avslag etter at retten har funnet UNEs vedtak ugyldig, er noe retten har godkjent flere ganger tidligere, repliserer Marianne Granlund i UNE.