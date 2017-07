En fjerde person pågrepet etter skytedramaet i Oslo

(Dagbladet): En fjerde person ble i dag pågrepet etter gårsdagens skyting på Majorstua og lørdagens skyting på Grünerløkka.

De tre andre pågrepne i saken er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiet mener mannen som ble pågrepet like ved Ringnes park på Grünerløkka like etter klokka 14.00 i ettermiddag er interessant for skytingen som skjedde på Majorstua i går og skytingen på Grünerløkka lørdag.

Skadde siktet

- Det vil de nærmeste dagene vise. Han er pågrepet nå, så får vi se hva som skjer, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning Audun Kristiansen til Dagbladet.

To personer ble skadd i skyteepisoden på Majorstua i Oslo i går, og begge er siktet for medvirkning til forsøk på drap. En tredje person er også siktet.

Lørdag ettermiddag ble en mann alvorlig såret i en skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen er ennå pågrepet i denne saken.

Politiet jobber ut fra at det er en sammenheng mellom disse to episodene, og anser den fjerde pågrepne mannen som interessant for begge skytingene.

Beslaglagt våpen

Kristiansen opplyser til Dagbladet at politiet fortsatt etterforsker bredt. Det kan heller ikke utelukkes at flere personer kan være involvert i skyteepisodene.

De tre mennene som ble pågrepet i går er i alderen 25-35 år. De er i løpet av dagen i dag blitt avhørt, men politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gå inn på hva mennene har sagt i avhør.

De tre mennene blir framstilt for fengsling i Oslo tingrett i morgen.

Politiet har beslaglagt ett våpen etter skyteepisoden torsdag, der to personer ble skadd. Selv om den ene mannen ble funnet på Etterstadsletta på Vålerenga i Oslo, mener politiet at han ble skutt på Majorstua for så å ta en taxi lenger øst i Oslo.

Saken oppdateres