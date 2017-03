En hel fransk familie har vært sporløst forsvunnet i to uker. Politiet har funnet spor 300 km fra familiens hjem

(Dagbladet): Siden 16.februar i år har ingen sett Troadec-familien fra Nantes i Frankrike, og politiet har så langt veldig få spor å gå etter.

Inne i huset til familien på fire fant politiet en blodig mobiltelefon og blod fra foreldrene, Pascal og Brigitte, og eldtesønnen Sebastien. Ifølge statsadvokat Pierre Sennes ser det ut til at noen har forsøkt å tørke bort blodet, skriver Independent.

- Som om tiden har stått stille

Foruten blodet er det lite i huset som vitner om det dramaet som trolig har pågått.

- Det er som om tiden har stått stille inne i huset, sa statsadvokat Sennes søndag.

For inne i huset stod det skitne tallerker i vasken på kjøkkenet og våte klær lå fremdeles inne i vaskemaskinen.

Men det var ingen tannbørster i huset og ifølge lokalavisa Oues France er familiens elektroniske artikler borte, men laderne ligger fremdeles i huset.

Politiet behandlet det hele først som en forsvinningssak, men denne uka ble det åpnet drapsetterforskning.

Mistenker sønnen

Politiet mistenker at sønnen i familien står bak. I en uttalelse fra politiet heter det at de mistenker at han «hadde en makaber plan om å drepe sine familiemedlemmer og kanskje seg selv».

Det var Sebastiens blodige mobiltelefon som ble funnet i huset, og bilen hans var den eneste bilen som var borte.

Ingen av familiemedlemmene har brukt telefonene sine siden 17.februar.

Har funnet spor

Men i løpet av de siste dagene har politiet sakte men sikkert jobbet seg nærmere en løsning på mysteriet.

Onsdag fant en jogger i Dirinon, nesten 280 km fra familiens hjem, datteren Charlottes (18) helsekort og et par bukser som tilhørte en ung kvinne.

Og torsdag fant politiet sønnen Sebastiens forsvunnede bil. Den stod parkert på en parkeringsplass utenfor en kirke i kystbyen Saint Nazaire, nordvest i Frankrike, drøye seks mil fra Nantes.

Ifølge Le Monde skal politiet ha funnet blodspor inne i bilen, men også den skal tilsynelatende ha blitt forsøkt vasket innvendig. I tillegg var også gulvteppene i bilen revet ut.

Statsadvokat Sennes sier at etterforskningen har tatt raske skritt framover det siste døgnet, men at «det fortsatt er for tidlig å se for seg noen scenarioer med sikkerhet».