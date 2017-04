(Dagbladet): En lastebil har kjørt inn i en folkemengde i Stockholm.

Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner. #stockholm — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) April 7, 2017

- Sverige har blitt angrepet. Alt tyder på at det er et terrorangrep, sier statsminister Stefan Löfven, skriver Expressen.



Statsministeren bekrefter at en person er pågrepet i forbindelse med det som av sikkerhetspolitiet omtales som et attentat. Politiet i Stockholm har imidlertid ingen opplysninger om at noen er pågrepet.

Lastebilen, som tilhører bryggeriet Spendrups, skal ha blitt kapret ved restauranten Caliente i Stockholm sentrum, ifølge Expressen.

Aftonbladet melder rundt klokka 16.45 at lastebilen har blitt undersøkt og at det ikke er blitt funnet sprengstoff.

- Det har kommet inn meldinger om skyting, men det er foreløpig ikke bekreftet, opplyser politiet i Stockholm på sine egne nettsider.

Ingen får forlate svenske riksdagen

Niklas Svensson, politisk reporter for Expressen, skriver på Twitter at ingen får forlate den svenske riksdagen. Også hele t-banesystemet skal være avstengt.

Politiets pressetalskvinne Anna Westberg forteller Dagbladet at de rundt klokka 15.00 fikk melding via SOS Alarm om at et kjøretøy hadde skadet personer i Drottningsgatan.

- Klokka 15.25 fikk vi melding om at en lastebil hadde kjørt på personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan. Det har også kommet opplysninger om skuddveksling, men det er ikke bekreftet, sier Westberg til Dagbladet.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hva slags hendelse dette er, og hun sier også at politiet på nåværende tidspunkt ikke har noen opplysninger om hvem som eventuelt står bak. Westberg oppfordrer alle i nærheten av det aktuelle stedet om å holde seg innendørs.

Like etter klokka 16.00 bekrefter politiet overfor nyhetsbyrået TT at tre personer er døde og at åtte personer er skadd. Politiet sentralt har ikke bekreftet disse opplysningene.

Alle sykehus i Stockholmsområdet er i katastrofeberedskap, melder Aftonbladet.

- Lastebilen ble stjålet

Rose-Marie Hertzman, pressesjef ved Spendrups bryggeri, bekrefter at en av deres lastebiler ble brukt under terrorangrepet og sier at alle på bryggeriet er rystet over det som har skjedd.

- Den ble stjålet under en leveranse til et serveringssted, mens den ble losset, sier hun til Dagbladet.

Kapringen skjedde ved krysset Drottninggatan/Kyrkogatan. Det verserer opplysninger om at lastebilkapreren hadde på seg ei finlandshette. Hertzman er kjent med opplysningene, men kan ikke bekrefte dette. Hun opplyser at deres sjåfør er uskadd.

- Han sitter fremdeles hos politiet, men vil få hjelp av vårt kriseteam. Vi er utrolig sjokkerte, sier Hertzman.

To døde, bekrefter Säpo

I en pressemelding ved 15.40-tida bekrefter det svenske sikkerhetspolitiet Säpo at de bistår stockholmspolitiet i etterforskningen. Sikkerhetspolitiet omtaler angrepet som et attentat og melder om et stort antall skadde.

- Säpo fikk klokka 14.55 melding om at en lastebil hadde kjørt inn i en folkemengde på Drottninggatan. Minst to er drept, og mange er skadd.

- Samtidig etterforsker vi intenst med tanke på å finne ut den eller de som står bak.

Ifølge Dagens Nyheter oppgir både Telenor og Tele2 at de har overbelastede mobilnett, som kan gjøre det vanskelig å ringe. Telia oppgir at de ikke har problemer med nettet.

Minst fem skal være døde, ifølge reporter

- Jeg så minst tre døde, men det er sannsynligvis flere. Det er fullstendig kaos her, sier reporter Martin Svenningsen til radiokanalen Ekot.

Svenningsen forteller ved et senere tidspunkt at han har sett minst fem døde og at han så bilen kjøre rett foran bussen han satt i. Han sier kjøretøyet kom i ekstremt høy hastighet og traff en stor folkemengde.

- Jeg presiserer at dette er et øyeblikksbilde fra mitt bussvindu. Jeg har også forsøkt å utøve førstehjelp, uten å lykkes.

Politiet, som fikk melding om hendelsen klokka 14.53 , sier at de har fått meldinger om skadde personer.

Per Thorell, stasjonsbefal ved Norrmalmspolisen, sier til SVT at man mistenker at det dreier seg om et terrorangrep.

- Det er det vi mistenker. Det her er noe som har skjedd ute i Europa tidligere.

Han opplyser at de sender alle tilgjengelige ressurser til stedet.

- Vi sender alle vi har. Ingen får gå hjem.

Videoer i sosiale medier viser at nødetatene driver livreddende førstehjelp på stedet.

Kong Carl Gustaf har også kommentert hendelsen:

- Jeg og hele kongefamilien har med forferdelse fått informasjonen om ettermiddagens attentat i Stockholm. Bakgrunnen for og hvor omfattende hendelsen er, er ikke kjent. Vi følger utviklingen, men nå går tankene våre til de som er berørt og deres familier, sier Sveriges konge.

Politiet advarer mot mulig terror

Ifølge Aftonbladet skal lastebilen ha kjørt inn i en forretningen Åhlens i Drottninggatan. Ifølge bilder på sosiale medier ryker det fra forretningen.

SVTs reporter på stedet sier at en politibil kjører rundt i sentrum og advarer mot terrorangrep. Også Aftonbladets reporter på stedet skriver at politiet advarer om at det kan dreie seg om terror.

Expressens reporter på stedet forteller at politiet advarer mennesker på stedet og roper «slipp alt og løp».



- Vi gikk Kungsgatan mot Drottninggatan og hørte en lastebil. Vi gikk forbi og da lå to mennesker på gata. Etterpå fortsatte lastebilen ned Drottninggatan, sier et vitne SVT har snakket med.

- Fullstendig kaos

SVT har også vært i kontakt en som jobber på Åhlens i Drottninggatan. Han sier at en lastebil kjørte inn i varehusets vindu, og at den skal ha meiet ned trafikklys.

- Det er totalforvirring, jeg vet ikke hvor mange som er skadde, mange mennesker er i sjokk. Det er fullstendig kaos i sentrum, alt er avstengt, sier han.

Expressen har vært i kontakt med flere vitner som sier at flere livløse mennesker ligger i gata.

Et av vitnene jobber midt i Drottninggatan.

- Jeg så ikke selve hendelsen, men jeg hørte. Det hørtes ut som noen skjøt eller kjørte inn i noe, det var en veldig skarp lyd. Folk skrek, livredde, forteller hun.

Videre skal hun ha sett to alvorlig skadde utenfor vinduet.

- Det var to personer som hadde blitt påkjørt rett utenfor. Folk rundt forsøkte å ta hånd om dem. En av dem blødde kraftig.

På nettsidene sine skiver det svenske politiet at de har blitt kontaktet av SOS Alarm i forbindelse med at «noen i kjøretøy har skadet andre personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan i Stockholm».

- For tidlig å trekke konklusjoner, sier norske PST

- Vi vurderer situasjonen forløpende. Vi er kjent med hendelsen i Sverige, og vi ser hvorvidt helsen i Stockholm har betydning for trusselbildet i Norge. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner nå, sier Martin Berntsen, seniorrådgiver i PST, til Dagbladet.

Han forteller at det er mulig at PST kommer med mer informasjon utover kvelden.

Norsk UD sier de jobber med å finne ut om nordmenn er rammet av terroren.

- Ambassaden kartlegger hvorvidt nordmenn er berørt. Foreløpig er ingen andre tiltak iverksatt, opplyser UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet klokka 16.40.

Vi står sammen i sorgen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter terrorangrepet i Stockholm.

«Fryktelige nyheter fra Stockholm. Mine tanker går til dem som er rammet, deres pårørende og det svenske folk. Vi står sammen i sorgen», skriver Stoltenberg på Facebook.