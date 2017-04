(Dagbladet): En lastebil skal ha kjørt inn i en folkemengde i Stockholm, ifølge svenske Aftonbladet.

- Jeg så minst tre døde, men det er sannsynligvis flere. Det er fullstendig kaos her, sier en reporter til radiokanalen Ekot.

Politiet, som fikk melding om hendelsen klokka 14.53 , sier at de har fått meldinger om skadde personer.

Ifølge Aftonbladet skal lastebilen ha kjørt inn i en forretningen Åhlens i Drottninggatan. Ifølge bilder på sosiale medier ryker det fra forretningen.

SVTs reporter på stedet sier at en politibil kjører rundt i sentrum og advarer mot terrorangrep. Også Aftonbladets reporter på stedet skriver at politiet advarer om at det kan dreie seg om terror.

Expressens reporter på stedet forteller at politiet advarer mennesker på stedet og roper «slipp alt og løp».



- Vi gikk Kungsgatan mot Drottninggatan og hørte en lastebil. Vi gikk forbi og da lå to mennesker på gata. Etterpå fortsatte lastebilen ned Drottninggatan, sier et vitne SVT har snakket med.

SVT har også vært i kontakt en som jobber på Åhlens i Drottninggatan. Han sier at en lastebil kjørte inn i varehusets vindu, og at den skal ha meiet ned trafikklys.

- Det er totalforvirring, jeg vet ikke hvor mange som er skadde, mange mennesker er i sjokk. Det er fullstendig kaos i sentrum, alt er avstengt, sier han.

Expressen har vært i kontakt med flere vitner som sier at flere livløse mennesker ligger i gata.

På nettsidene sine skiver det svenske politiet at de har blitt kontaktet av SOS Alarm i forbindelse med at «noen i kjøretøy har skadet andre personer i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan i Stockholm».

Dagbladet følger saken.