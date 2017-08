- En menneskerett for politikere å ha ferie

ARENDAL (Dagbladet): På Høyres pressekonferanse i Arendal i ettermiddag sa statsminister Erna Solberg at menneskerettighetsdialogen med Kina skal komme i gang, men at høylydte kommentarer i media ikke nødvendigvis tjener saken.

Før det ble hun presset på regjeringens taushet under Nobel-prisvinner Liu Xiaobos sykdom.

Kommenterte Prince

Da Erna Solbergs favorittartist Prince døde, var hun tilgjengelig for kommentarer til pressen.

Men da det kom melding fra Kina om at Nobel-prisvinner Liu Xiaobo led av uhelbredelig kreft, og at EU støttet hans krav om behandling utenfor Kina, kunne verken statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Børge Brende kommentere saken. Den ble kommentert av UDs kommunikasjonssjef.

Da politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim, kontronterte Solberg med dette, og spurte hvordan hun syntes dette framsto, svarte Solberg at det hadde vært flere intervjuforespørsler om Prince, og at kommunikasjonssjefen uten å klarere med henne sendte ut melding om pressetreff.

På ferie

- Jeg var på ferie da Liu Xiaobo var syk, men kommenterte hans bortgang, sa Solberg.

Hun sa at utenriksministeren heller ikke kunne kommentere saken da Liu Xiaobo var syk, fordi han også var på ferie.

- Men hvordan synes du det framstår, spurte Alstadheim.

- At vi er på ferie, det synes jeg er en menneskerett også for norske politikere, svarte Solberg.

Aftenposten-.redaktør Harald Stanghelle fulgte opp:

- Hvordan kommenterer du de menneskerettighetene Kina nektet Liu Xiaobo da han var dødssyk?

Vil ha menneskerettighetsdialog med Kina

- Jeg synes det er viktig at vi har en god menneskerettsdialog også med Kina. Vi har valgt å etablere en mekanisme der vi tar opp spørsmålene gjennom en regulert arena for det, og det kommer vi til å gjøre. Jeg mener det er mer effektivt enn å stå med pekefinger i alle saker hver eneste gang i alle saker.

Da er det større sannsynlighet for gjennomslag. Jeg tror det er vanskeligere å ikke ha noen dialog i det hele tatt.

- Jeg mener Kina har utfordringer når det gjelder demokrati og rettsvesen, det er områder vi har diskutert med dem før, og som vi kommer til å diskuere med dem igjen, sa Solberg.

Ikke annonsere i avisene

- Er det riktig oppfattet at denne dialogen vil foregå mer i interne, diplomatiske fora enn i offentlighet?

- VI har blitt enige om en mekanisme for politiske konsultasjoner på statssekretærnivå som en del av de bilaterale forholdene, som også gjelder menneskerettigheter. Vi kan ha en reell dialog for å påvirke. Jeg er selvfølgelig bevisst på at det er krevende med et stort og selvbevisst land som Kina.

Men det er sannsynligvis mer effektivt å snakke med dem om slike spørsmål på den måten enn å annonsere det i avisene, sier Solberg til Dagbladet.