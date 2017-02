En person omkom i akeulykke i Nordland

(Dagbladet): Klokka 16.44 meldte politiet i Salten på Twitter om en alvorlig akeulykke i Sulitjelma Fjellandsby i Nordland.

En mann i 50-åra omkom i akeulykken.

- Sea King og nødetatene ble innkalt etter at det kom inn melding om en alvorlig akeulykke. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde, sier Kai Eriksen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, til Dagbladet.

Traff en vegg

Mannen var alene på akebrettet da ulykken skjedde. Ifølge operasjonsleder Eriksen fikk mannen god fart ned et heng og traff en vegg.

- Ifølge legen som var på stedet skal dette være årsaken til dødsfallet, sier Kai Eriksen.

Politiet opplyser om at den omkomne mannen ikke bosatt i Norge, og kommer ikke fra Norden. Mannen skal ikke ha noen tilknytning til området.

Mannen skal ha vært i Sulitjelma Fjellandsby sammen med en gruppe mennesker. De får nå bistand fra et kriseteam.

Politiet har ikke tall på hvor mange som var i akebakken da ulykken inntraff, men forteller de har en del vitner inn til avhør.

Varsler pårørende

- Vi jobber nå med å varsle pårørende. Vi har fått bistand fra Kripos til dette, sier operasjonsleder Kai Eriksen.

Fjellandsbyen ligger like ved svenskegrensa, og om lag 1 time og 40 minutter unna Bodø. Fjellandsbyen er et populært friluftsområde for personer som bor i Salten-området. Bakken, der ulykken skjedde, skal være en populær akebakke.