En person omkom i brann i rekkehus i Akershus

Like over midnatt natt til lørdag brøt det ut brann i to leiligheter i et rekkehus på Skedsmokorset i Akershus.

Det var på et tidspunkt full fyr i de to leilighetene.

- Vi har nå kontroll på alle beboere. En person er funnet omkommet, opplyser operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Rekkehuset består av åtte sammenhengende leiligheter på en etasje. Det ble på et tidspunkt vurdert å evakuere boliger i nærheten, men ved 01.30-tiden meldte Romerikes 110-sentral på Twitter at brannen var slukket.

- Det pågår nå etterslukking, opplyser operasjonsleder Årstein.

Rekkehusbygget ligger i Korshagen på Skedsmokorset.

Vaktleder Jan Fausk ved Romerikes 110-sentral sier til Romerikes Blad ved 01.10-tiden at de rykket ut til stedet med mannskaper fra flere brannstasjoner.

Politiet fikk melding om brannen klokka 00.36 lørdag.

(Dagbladet/NTB)