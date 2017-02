En person pågrepet for trippelmord i Sverige: funnet døde i villa

(Dagbladet): En person er pågrepet og mistenkt for trippeldrap i Sverige.

Det melder Aftonbladet.

Vedkommende knyttes til likfunnet som ble gjort i en villa i Skåne i går hvor tre voksne menn ble funnet døde.

Omstendighetene rundt drapene er fremdeles uklare og politiet etterforsker nå saken med full styrke for å gjøre rede for hva som har skjedd, skriver svensk politi selv på sine nettsider.

De drepte ble funnet i villaen i Skurup kommune i Skåne rundt klokka 11.00 i går formiddag.

Politiet mente først at dødsfallene ikke skyldtes drap, og uttalte til den svenske avisa Expressen at de ikke hadde noe som pekte på at det kunne dreie seg om et drap.

I morges kom altså kontrabeskjeden fra svensk politi.

Da den svenske avisa Expressen besøkte nabolaget hvor villaen er i går, snakket de med flere naboer. De fortalte at nabolaget var et rolig område hvor de aller fleste kjenner hverandre, men at det ikke gjaldt personen som bor i villaen hvor de drepte ble funnet.

- Man ønsker å vite hva som har skjedd. Det er uansett forferdelig, sa en nabo til avisa.



Dagbladet oppdaterer saken.