- En rasering av fagmiljøet

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo. Det kom fram i en pressekonferanse i dag.

40 av arbeidsplassene som kan bli flyttet holder til i Fredskorpset, som jobber med utviklingssamarbeid. De er lokalisert i sentrum av Oslo, og risikerer å bli flyttet til Trondheim, Stavanger eller Førde.

Dette er 40 arbeidsplasser som kan bli flyttet 400-500 kilometer unna. Konsekvensen kan bli at et internasjonalt anerkjent fagmiljø blir rasert.

- Først reagerte vi med sjokk og vantro. Nå har vi hatt tid til å bearbeide og ta et steg av gangen, men jeg vil si at stemningen her er preget av den usikkerheten, sier Erik Thompson, tillitsvalgt i Samfunnsviterne, en av tre fagorganisasjoner representert blant de ansatte i Fredskorpset.

- Levd i uvisshet

Fredskorpset fikk ikke beskjed om den mulige flyttingen før tirsdag. Thompson forteller at beskjeden har vært en påkjennelse for de ansatte.

- Vi har levd i uvisshet i tre dager, og selv om det er en lettelse å vite at det ikke er helt sikkert at fagmiljøet vi har her blir flyttet, så er det samtidig en påkjenning å leve med denne uvissheten.

Thompson sier også at informasjonen de har fått har vært dårlig, og at de ikke har blitt inkludert i prosessen.



- Verken Fredskorpsets ledelse eller ansatte har mottatt noe skriftlig informasjon om denne prosessen. Veldig mye har virket usikkert, men det lille som har vært kjent har blitt formidlet muntlig nedover av Fredskorpsets ledelse.

- Må bygges opp fra bunnen

En evaluering av utflytting av statlige virksomheter gjennomført av Asplan Viak i 2009 viser at 75-90 prosent av medarbeiderne faller fra når slike prosesser settes i gang. I Fredskorpset sitt tilfelle kan det bety at kun fire av 40 ansatte blir med på flyttelasset til Stavanger, Trondheim eller Førde.

Susanne Brovold Hvidsten er tillitsvalgt i Delta Fredskorpset, en organisasjon som representerer 30 av de 40 ansatte i Fredskorpset. Hun frykter at en flytting vil rasere fagmiljøet de har bygget opp i Oslo.

- Vi har mange ansatte som har veldig god kompetanse på dette her med internasjonal utveksling. Vi er selvfølgelig redde for at en flytting fører til at mange av disse ikke blir med, og da må Fredskorpset bygges opp fra bunnen igjen. Da blir det helt annet fredskorps enn det vi har i dag.

Hvidsten frykter også at ansatte kan forsvinne selv om flyttingen ikke blir en realitet.

- Vi er redde for at folk blir bekymret, usikre og redde, og at de derfor søker seg bort til nye jobber. Og da mister vi kanskje mye viktig kompetanse. Vi er litt redde for at folk skal forsvinne i denne perioden hvor vi ikke helt vet hva som skjer.

- Vi har et fagmiljø som er internasjonalt anerkjent. Det kommer organisasjoner fra hele verden som jobber med utvikling hit for å lære hvordan vi jobber. Da vil dette her kunne innebære en rasering av et internasjonalt anerkjent fagmiljø, sier Thompson.

- Utfordrende

Begge to har forståelse for at man ønsker å ha statlige arbeidsplasser spredt rundt i landet, men misliker at det betyr en flytting av allerede eksisterende arbeidsplasser.

- Det er jo selvfølgelig flott at man tar i bruk hele landet. Men det som blir leit er når de velger å flytte arbeidsplasser som allerede er i Oslo, fordi de som jobber der har et nettverk og en familie. Vi er tett på UD som er i Oslo, og det blir veldig merkelig for oss å flytte så langt unna, sier Hvidsten.

- Vi støtter og har forståelse for at statlige arbeidsplasser skal spres rundt i hele landet, men når man jobber med det vi jobber med så er det utfordrende å skulle bli dratt helt ut av fagmiljøet og bli plassert et annet sted, sier Thompson.