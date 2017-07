- En stemme på Jonas er en stemme på Rødt

(Dagbladet): Tidligere denne uka kunngjorde Jonas Gahr Støre at partiet hans ikke vil inngå regjeringssamarbeid med Rødt og Miljøpartiet de grønne etter valget. Til det var avstanden mellom partiene for stor, ifølge Ap-lederen.

Men Støre er likevel åpen for å samarbeide med partiene fra sak til sak og om statsbudsjettet.

Det får Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til å konkludere på følgende vis:

- Nå er en stemme på Arbeiderpartiet også en stemme på Rødt og MDG. Støre må ikke late som om budsjettsamarbeid med Rødt og MDG ikke vil gi partiene betydelig gjennomslag, sier han til Dagbladet.

Støre den røde

Kommunalministeren legger ikke skjul på at han mener både Rødt og MDG er ytterliggående i en rekke saker, og han tror velgerne vil få et lite sjokk dersom partiene havner på vippen på venstresida.

- Rødt og MDG med reell innflytelse vil være noe helt nytt i norsk politikk, det er helt sikkert. Det viser hvor langt til venstre Jonas Gahr Støre er villig til å gå, sier Sanner.

- Bør Rødt og MDG med indirekte makt bekymre velgerne?

- La meg si det slik: Det vil være noe ganske annet enn dagens situasjon.

Sanner var selv involvert i samarbeidet mellom Bondevik II-regjeringa og Frp fra 2001 til 2005, og snakker derfor av erfaring. Sanner er smertelig klar over at støttepartier ofte får mye innflytelse per mandat på Stortinget.

- Jeg må bare ønske Jonas Gahr Støre lykke til i samarbeid med partiet Rødt og MDG. Bare se på KrF og Venstre i denne perioden. De har fått gjennomslag på en rekke områder. Slik vil det definitivt være med Rødt og MDG også, sier statsråden.

Stort Frp, lite Rødt

Ifølge snittmålingene på Pollofpolls.no ligger Rødt an til å få ett mandat på Stortinget, mens MDG spretter opp til syv mandater etter valget, per i dag.

At Rødt og MDG uansett blir langt mindre enn Frp fra 2001 til 2005 (24 mandater) og KrF og Venstre i dag (19 mandater), mener Sanner ikke er vesentlig.

- Bare se på Bodø, Tromsø og i Oslo. Der samarbeider Ap med Rødt, og der har Rødt fått betydelige gjennomslag.

- Rødt og MDG blir jo mindre, og ventelig vil de kreve mindre enn KrF og Venstre har gjort?

- De vil selvsagt kreve gjennomslag i sentral politikk og i budsjettet for å samarbeide med Ap på Stortinget, slik de har krevd i storbyene.

Forsvar og vei

Vei og Forsvar er to av områdene hvor avstanden mellom Ap, Rødt og MDG er størst. Både MDG og Rødt er mot en ny E18 inn til Oslo. De to mindre partiene er også mot deler av langtidsplanen for Forsvaret.

- Politikken spriker i alle retninger på jernbane, vei og forsvar, sier Sanner.

Støre har også åpnet for regjeringssamarbeid med SV, Senterpartiet, Venstre og KrF, dersom partiene ønsker det. KrF har sagt at deres hovedprioritet er en sentrum/Høyre-regjering, mens Trine Skei Grande i går kontant avslo invitasjonen fra Støre.

Fnyser av borgerlig bråk

Når Støre nå ser sitt snitt til å lokke sentrumspartiene over til sin side, er det fordi det tidvis har knaket kraftig i sammenføyningene på borgerlig side.

Men på sin side mener Sanner samarbeidet har fungert godt.

- Vi har vist at vi kan samarbeide. Vi har fått til gode løsninger, og dessuten blir det helt feil å sammenligne sentrumspartiene med Rødt, sier han.

- Det er vel ikke helt riktig. Spesielt på klima har dere kranglet så busta fyker?

- Vi har levert et langt mer klimavennlige budsjetter enn hva den forrige regjeringen fikk til, hevder Sanner avslutningsvis.