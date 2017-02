- Ender en med sår etter en krangel er det langt fra kjærlighet

(Dagbladet): Finnmarkspolitiet må tåle kritikk av sin twitter-omtale av en krangel natt til i dag.

«Kl 0430 kjærestepar kranglet på hotel i Alta. En av partene fikk et sår i ansiktet etter noe peiving. Vi oppretter sak.» het det i den første meldingen fra operasjonssentralen, før de kom med følgende oppdatering:

«Det endte med at de overnatter hver for seg på forskjellige hotel. Ikke alltid like enkel den kjærleiken.»

- Reagerer på kjærlighetsbegrepet

- Jeg reagerer på kjærlighetsbegrepet er brukt her, det kan virke som det normaliserer voldsbruk. Det er aldri greit. Om en i et parforhold ender opp med et sår etter en krangel så er det langt fra kjærlighet, sier Lone Alice Johansen, informasjonsansvarlig ved Krisesentersekretariatet.

Hun understreker viktigheten av å undersøke meldinger som dette skikkelig.

- Om politiet er involvert i saken, bør de foreta en risikokartlegging for å finne ut om det har vært noe vold i forkant. Jeg undrer meg om de i det hele tatt har tatt det i bruk. Når politiet er involvert i en krangel bør det tas på alvor, mener hun.

Johansen påpeker at hun ikke kjenner det detaljene i saken, men reagerer på begrepsbruken.

- Det gir et inntrykk av at politiet ikke tar det på alvor, sier hun til Dagbladet.

Doremus reagerer

Også mediekritikeren Doremus Schafer reagerer på meldingene fra Finnmarkspolitiet. .

- Jeg kan ikke tro at jeg fortsatt må reposte denne, skriver han og lenker til et utdrag fra en tekst han tidligere har skrevet med tittel. «Vittige politifolk gjør seg best på film.»

Her argumenterer han for at politiet som forvalter tvangsmakt, bør holde seg til nøkterne oppdateringer i sosiale medier.

- Overgangen mellom det passende og det upassende kan ofte være nokså glidende, og når det er dessuten nok av eksempler på at politiet helt udiskutabelt tråkker over den grensen, så hadde det kanskje vært best for alle parter om politiet bare bestemte seg en gang for alle å holde seg til helt nøkterne og tørre oppdateringer, skriver han.

- Skal ikke avfeie reaksjonene

- Hadde dette vært en alvorlig voldssak er det selvsagt ikke noe politiet skal være bekjent med å skrive en slik sleivete kommentar om. Men ut fra det jeg leser av loggen er dette en fyllekrangel mellom et kjærestepar. Jeg oppfatter ikke at denne kommentaren gjør narr av hendelsen, sier operasjonsleder Lars Jørgen Kleven i Finnmark politidistrikt, som understreker at det ikke er han som har skrevet kommentarer, men en kollega.

- Vi skal ikke avfeie disse reaksjonene, men det er vanskelig å svare for ham, sier han om de negative reaksjonene.

- I juridisk terminologi er ikke dette noe vi koder vold i nære relasjoner, sier han om hendelsen.

- Bare en konklusjon

Politimannen som har skrevet meldingen, operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg, sier til Dagbladet at hans melding bare er en konklusjon om at kjærligheten ikke er så lett, etter et eksempel som viser dette.

- De står fritt til å mene det de vil. Jeg synes ikke dette er så alvorlig, sier han om kritikken. På spørsmål om det er foretatt en risikokartlegging svarer han at det framstår meningsløst i denne saken.

- Det er et par som har kranglet på et hotell i Alta. Det framstår meningsløst at vi skal sjekke dette. Det er en enkelthendelse. Det er ikke sikkert det blir opprettet en sak en gang, sier han.