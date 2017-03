Er Kiko juridisk sett en person? Det må en domstol i New York ta stilling til

(Dagbladet): Er en sjimpanse bare en sjimpanse, eller bør den anses som en person med juridiske rettigheter?

Akkurat det forsøkte advokat for organisasjonen Nonhuman Right Project, Steve Wise, å argumentere for foran en ankedomstol på Manhattan i New York torsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Vil befri Kiko

Hans «klient», sjimpansen Kiko, bor i The Primate Sanctuary i Niagara Falls i New York, men Wise ønsker å få «befridd» Kiko, og flytte ham til tilfluktsstedet Save the Chimps i Florida, der han kan bo sammen med andre sjimpanser.

Wise peker på det juridiske prinsippet habeus corpus, som sier at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til å bli framstilt for en domstol innen en fast tidsramme.

Prinsippet skal hindre vilkårlig frihetsberøvelse. Over flere år har Wise jobbet utrettelig, og uten hell, for å overbevise domstolene i New York om at sjimpanser er juridiske personer.

Men han gir seg ikke, selv om han både har rettshistorikken og Kikos dyrepassere mot seg.

Sak etter sak

Carmen Presti, som driver tilfluktsstedet der Kiko bor nå, og som sammen med kona reddet sjimpansen fra et liv med opptredener på messer og en rolle i TV-filmen «Tarzan in Manhattan», har ingen planer om å gi fra seg Kiko frivillig.

For Kiko er døv, antagelig et resultat av at han ble banket opp av en trener, og har også medisinske problemer som krever kontinuerlig tilsyn.

- Hvis han blir tatt bort så kan han død, om ikke familien hans gir ham spesiell omsorg og tar ham med inn i huset for å leke, sier Presti.

Dette er ikke første gang Wise forsøker å overbevise domstolen om at en sjimpanse må gis rettigheter som en person.

I 2014 avviste ankedomstolen i New York saken til sjimpansen Tommy.

Tommy er en sjimpanse på godt over 30 år. Han bor i et sementbur i Gloversville i New York.

Tommys eier, Patrick Lavery, fortalt i 2013 til Albany Times Union at på tross av at sjimpansen levde uten selskap, så hadde Tommy berikelser i form av TV, kabel og radio.

Men hverken ensomheten eller sementburet fikk noen stor innvirkning på dommen. Retten slo fast at Tommy ikke kan anses å være en person, og dermed kan heller ikke en løslatelse prøves rettslig.

- Galskap

Men Wise har ikke gitt seg av den grunn, og fortsetter altså sin utrettelige kamp for å få sjimpanser prøvd for retten som individ med rettighetene til et menneske.

Kikos dyrepasser Presti er ikke bekymret for sakens utfall.

- Albert Einstein sa at galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente forskjellig resultat, ler Presti.

Wise på sin side er sikker på at han vil vinne til slutt.

- Alle våre argumenter er tuftet på grunnleggende ideer om rettferdighet. Årsakene til at mennesker skal ha rettigheter er årsakene til at ikke-mennesker skal ha rettigheter, sier Wise.