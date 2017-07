Erna ber politikere vise folkeskikk. Men mener «Vingle-Jonas» er greit

KLEPPEVIK (Dagbladet): Statsminister Erna Solberg (H) minner politikerne om å ikke legge folkeskikken igjen hjemme når de i disse dager starter valgkampen.

Solberg tror det norske folk er lei av personangrep og negative karakteristikker og ber politikere fra alle partier ta hensyn til det og passe språkbruken og retorikken.

- Jeg tror velgerne mest av alt vil høre på løsninger og forsøke å forstå forskjellene mellom partiene. De vil ikke høre på politikere som slenger negative karakteristikker etter hverandre, forteller hun Dagbladet.

- Negativ oppmerksomhet

Solberg starter selv valgkampen i dag, med avspark i Bergen og bussreise nedover vest- og sørlandskysten.

- Når det nærmer seg valg opplever mange politikere negativ oppmerksomhet fra meningsmotstandere. Jeg har opplevd det lenge. Hvis en eller annen lokalpolitiker for Frp i en bitteliten kommune sier noe dumt, så kreves det at jeg rydder opp fordi jeg er statsminister for en regjering med Frp i. Sånn har venstresida plukka på oss lenge, sier hun.

Senest i går gikk Solbergs nestleder, Jan Tore Sanner, ut med en sarkastisk lykkeønskning til Arbeiderpartiet, og sa i samme slengen at en stemme på Støre var en stemme på Rødt.

- Jeg må bare ønske Jonas Gahr Støre lykke til i samarbeid med partiet Rødt og MDG. Bare se på KrF og Venstre i denne perioden. De har fått gjennomslag på en rekke områder. Slik vil det definitivt være med Rødt og MDG også, sa Sanner.

Merkelapper

Det er over et år siden Jonas Gahr Støre fikk kallenavnet «vingle-Jonas» av høyresida. Flere av Solbergs partifeller gikk da ut i mediene - på rekke og rad - med utspill om hvor vinglete Ap-lederen var.

Statsministeren synes likevel ikke dét viste mangel på god folkeskikk fra hennes egne.

- De eneste merkelappene som virkelig treffer er de som faktisk har noe for seg. Folk merker når kallenavn faktisk har rot i virkeligheten, sier hun.

- Det var vel ikke helt pent å snakke så mye om «vingle-Jonas»?

- Men det var jo fordi Jonas skiftet mening veldig ofte, svarer Solberg.

Erna for de rike

Statsministeren innrømmer at hun også føler seg rammet av negative personkarakteristikker som kan svi for henne personlig. Verst er det når venstresida beskylder henne for å bare være statsminister for Norges rike.

- Folk sier stadig vekk at jeg bare er opptatt av de rike. Det er ikke særlig hyggelig å høre. En sånn påstand er ikke det minste bedre enn at Gahr Støre ble kalt «vingle-Jonas». Sånne personangrep er usunne og kan skape politikerforakt i Norge, sier hun.

Solberg, som først ble valgt til Stortinget i 1989 og har gjort valgkamp for Høyre ved et tosifret antall anledninger, tror ikke skittkastinga er blitt verre de siste åra.

- Jeg tror bare folk er blitt mer lei nå. De vil ha substans og innhold, ikke personangrep, og det er noe vi skal gi dem.