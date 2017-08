Erna Solberg: - Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i norsk valgkamp

(Dagbladet): - Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun stiller seg ikke bak innvandringsminister Sylvi Listhaug sitt angrep på KrF-leder Knut Arild Hareide der hun blant annet beskyldte ham for å «sleike imamer oppetter ryggen», og understreker at dette ikke er i tråd med hennes formaning om å føre en anstendig valgkamp.

- Jeg ble hissig

Til NRK sier Solberg at hun ikke har tatt opp språkbruken med Listhaug direkte, men understreker at statsråden hennes har innrømmet at utsagnet kom i en opphetet debatt.

- Så det er kanskje et uttrykk hun ikke ville brukt igjen.

Sylvi Listhaug har ikke beklaget utsagnet, men forklarer det på denne måten i en e-post til Dagblade:

- Det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig.

Hun fortsetter:

- Jeg er forundret over at Hareide reagerer slik på sannheten at deres viktigste krav har vært hvor mye penger vi bruker på bistand, nemlig prosentmålet. Som Hareide har sagt til Dagbladet tidligere: «1 prosent til bistand er vårt mest ufravikelige krav».

- Sleike imamer oppetter ryggen

Bakgrunnen for utspillet er at Listhaug uttalte at det for Hareide og KrF er en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger. Mens det for henne er det viktigst at bistandspengene kommer fram.

Seinere understreker Listhaug at hun mener Hareide sleiker imamer oppetter ryggen.

Hareide kommenterer saken på sin Facebook-side, hvor han også har lagt ut NRK-intervjuet der Erna Solberg tar avstand fra Listhaugs uttalelse.

- Takk Erna! Jeg er glad for verdibudskapet fra statsministeren i dag.

Fikk støtte av Jensen

Tidligere i dag viste Frp-leder Siv Jensen sin støtte til Listhaug og forsvarte utspillet.

- Det er kun Frp som har tatt tydelig avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel. Det er når vi lar sånne ting passere at vi setter verdiene våre under press, uttalte Jensen til NRK under dagens Politisk Kvarter.