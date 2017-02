- Et forsøk på å dekke over Clintons mange tabber

I natt kunne New York Times avsløre at medlemmer Trump-kampanjen gjentatte ganger hadde hatt kontakt med russiske myndigheter under valgkampen mot Hillary Clinton. Kontakten skal ha blitt avslørt ved hjelp av telefonavlytting.

Nøyaktig hva denne kommunikasjonen har gått ut på er uvisst, men CNN skriver at sentrale personer i Trumps kampanje skal ha vært i "konstant kontakt" med russiske myndigheter under valgkampen.

Trump har mange ganger tidligere valgt å gå til motangrep ved hjelp av Twitter, og denne morgenen er intet unntak.

Angriper Hillary

Denne gangen er det Hillary Clinton og hennes kampanje som får Twitter-kanonen rettet mot seg. Trump mener nemlig at oppstyret rundt forbindelsen med Russland er et forsøk på å dekke over de feilene som ble begått av hennes kampanje.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

"Dette tullet om en forbindelse til Russland er bare et forsøk på å dekke over de mange tabbene som ble begått av Hillary Clintons tapende kampanje".

Trump lot heller ikke muligheten til å ta i bruk begrepet "falske nyheter" gå i fra seg. En time i forkant tvitret han:

"Falske nyheter-mediene tar helt av med konspirasjonsteoriene og det blinde hatet. @MSNBC og @CNN er umulig å se på - @foxandfriends er fantastisk!"

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Russland avviser kontakt

Dermed avviser både Donald Trump og Russland at det har vært noe kontakt under valgkampen. Russland gikk tidligere i dag ut og benektet at informasjonen New York Times sitter på er korrekt.

- Dette er en avisartikkel som ikke er basert på noen fakta, hevder regjeringens pressetalsmann Dmitrij Peskov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

- Dette er den virkelige skandalen

Opplysningene om kontakten mellom Trump-kampanjen og Russland stammer fra anonyme kilder i amerikansk etterretning og politi, som også får høre det av Trump:

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017 The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

"Informasjon blir gitt ulovlig til feilende @nytimes og @washingtonpost av etterretningsmiljøet (NSA og FBI?). Akkurat som Russland", skriver Trump på Twitter.

Senere skrev han at han mener at dette er den virkelige skandalen; at "klassifisert informasjon blir gitt ut ulovlig av "etterretningen" som om det skulle vært godteri".

Sean Spicer, pressetalsmann ved Det hvite hus, hevdet nylig at det ikke var noen kontakt mellom Trumps valgkamp og russerne under valgkampen. Også andre betrodde Trump-medarbeidere har tidligere benektet enhver kontakt med Moskva.

Amerikansk etterretning begynte avlytting rundt samme tid som de fant bevis for at Russland forsøkte å forstyrre presidentvalget ved å hacke Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC). Tidligere er det sagt at målet med hackingen skal ha vært å undergrave den amerikanske allmennhetens tillit til den demokratiske prosessen og hjelpe Donald Trump med å vinne valget ved å sverte Hillary Clinton.