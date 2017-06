Et halvt år etter at hun ble funnet drept er ingen mistenkt for drapet på Emilie (17). Men nå har politiet et nytt spor

(Dagbladet): For et halvt år siden, på julaften, ble 17 år gamle Emilie Meng funnet drept i et vann ved Borup i Køge i Danmark.

Hun hadde da vært savnet i over et halvt år, etter at hun aldri kom hjem til foreldrene i Korsør etter å ha vært ute med venner 10. juli i fjor.

Offentliggjorde video

Siden da har politiet jobbet intensivt med å finne gjerningspersonen, og de har nå funnet det de håper kan være et sentralt spor i saken.

Tirsdag offentliggjorde politiet et videoopptak fra Korsør stasjon, der man se baksiden av en hvit bil.

De håper det kan føre til at de kan finne eieren, og enda viktigere, sjåføren av bilen den morgenen.

- Det kan være gjerningsmannen, men det kan også være noen som har hatt et ærend på Korsør stasjon. Enten tenker de at det ikke er interessant for saken, men det kan også være noen som ikke vil at andre skal vite at de var der på det tidspunktet, sier etterforsker Søren Ravn-Nielsen til Ekstra Bladet.

- Under alle omstendigheter håper vi at vi får henvendelser som kan hjelpe oss med å finne relevante opplysninger om bilen.

Den snart ett år gamle videoen har ikke blitt offentliggjort før nå fordi den var av så dårlig kvalitet at den måtte behandles av utenlandske eksperter før de lykkes i å se hva slags bil det er snakk om.

Ifølge politiet er det en Hyundai I30, 2011-2016-modell, som har en lys farge. Kun få timer etter at politiet gikk ut med videoen hadde de fått svært mange tips.

100 henvendelser

I løpet av ett døgn hadde politiet mottatt 100 henvendelser.

- Vi har også fått et par henvendelser som ser veldig interessante ut. Så vi håper at vi med de nye sporene og hjelp fra folk kan kommer et skritt videre i saken, sier Ravn-Nielsen til BT.

Også tidlig i etterforskningen ble en hvit bil knyttet til saken, men flere tips om en hvit varebil i stor fart utenfor Korsør på tidspunktet Emilie siste ble sett, ga ikke noe resultat.

Bilsporet er det første gjennombruddet i saken etter at Emilie Meng ble funnet drept julaften. Politiet jobber fortsatt med de tekniske undersøkelsene i forbindelse med likfunnet.

Emilie tok farvel med to venninner på jernbanestasjonen i Korsør ved 04-tiden natt til søndag 10. juli i fjor. Det var siste gang hun ble sett i live.

Fram til politiet offentliggjorde videobildene av den lyse bilen hadde de ingen kameraopptak som viste hverken 17-åringen eller andre personer i nærheten.

- Kunne vært oppklart med kameraovervåkning

Et faktum som har opprørt Emilies far Nicolai Skovgaard.

I et intervju i april ga han uttrykk for at han mener drapet kunne vært oppklart for lengst, dersom ikke strenge, danske lover hadde satt begrensninger for kameraovervåkning.

- De fleste mennesker har ikke noe utestående med andre, og da er det heller ikke noe problem å bli overvåket. Med flere kameraer i det offentlige rom ville flere drapsmenn og voldtektsforbrytere blitt tatt. Hvis noen har gjort noe galt, skal de også stilles til ansvar. Det skal ikke lovgivningen stå i veien for, sa Emilies far i et intervju med den danske avisa BT - gjengitt i Berlingske Tidende.

Politiet har vært sparsomme med opplysninger om hva etterforskningen så langt har avdekket, om den har avdekket noe.

Etterforskningen er nemlig svært krevende. Emilie Mengs lik hadde ligget i vann lenge før hun ble funnet, noe som vanskeliggjør rettsmedisinernes arbeid.

Politiet har kunnet fastlå at Emilie ble drept, men har så langt ikke sagt noe om hvordan hun ble drept.

- Sånn vil det være med mange elementer i en sånn etterforskning. Det er ikke alt vi kan dele. Det er viktig at det er noen ting som bare vi og gjerningsmannen vet. Det er en veldig uvanlig sak dette her, sa etterforsker Ravn-Nielsen til avisa BT i mai.

20 000 telefonnumre

Et annet tidkrevende arbeid i etterforskningen er forsøket på å finne interessante spor i teletrafikken i området.

Noen dager før Emilie ble funnet fortalte politiet at om lag 200 telefonnumre var «interessante». Da hadde etterforskerne konsentrert seg om mobiltrafikk rundt Korsør.

Likfunnet utvidet telefonsøket til å finne koplinger mellom 20 000 telefonnumre registrert på basestasjoner på den 65 kilometer lange strekningen mellom Korsø, der Emilie forsvant, og Borup, der liket ble funnet.

Emilies telefon er ikke funnet, heller ikke hennes håndveske.