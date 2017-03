(Dagbladet): Ap-lederen talte torsdag til en forsamling tillitsvalgte i Fellesforbundet. Han fikk rapporter fra «golvet» om hvordan sosial dumping og halvkriminalitet skaper et utrygt arbeidsliv.

Støre lovet en rekke tiltak for å sikre et organisert og trygt arbeidsliv, men gjorde det klart at han trenger fagbevegelsens hjelp for å vinne valget og skifte ut dagens regjering.

- Visker ut profil

Høyres landsmøte for noen dager siden gjorde flere vedtak som minsker avstanden til sentrum: Beslutning om eggdonasjon ble utsatt, barnetrygd og kontantstøtte beholdes, fedre får selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon, og skattelettelsene skal framover være moderate. De fjernet også vedtaket om søndagsåpne butikker.

Erna Solberg sa til Dagbladet etter landsmøtet at Høyres nye program er godt egnet til å kapre velgere i flyt mellom Ap og Høyre, også kalt lillavelgere.

- Når Høyre kommuniserer at de går mot venstre, er det et sikkert værtegn. Det nærmer seg valg. Det er Høyres strategi å forsøke å viske ut profil. Men jeg vil råde folk til å se hva Høyre gjør framfor å høre på hva de sier. Og Høyre går altså til valg med Frp, som jo setter mye av retorikken og innholdet for retningen på denne politikken. I dag har jeg hørt flere vitnesbyrd om situasjonen i det norske arbeidsmarkedet. Det er alvorlige forhold som regjeringen ikke har tatt tak i. Hva vil de gjøre med de økte forskjellene? Hva vil de gjøre med useriøsitet i arbeidslivet? Hva vil de gjøre for å få folk ut av uføret og inn i jobb? spør Støre.

- Når de snakker om satsing på kvalitet i eldreomsorgen og tidlig innsats i skolen noen måneder før et valg, er det et budskap om fire tapte år. Dette er ikke en regjering som tar tak i det viktigste, som er å få folk i jobb. Der er de passive og har ikke svar, sier Støre til Dagbladet.

- Hån mot folk i Østfold

Han sier det er en hån mot velgere i Østfold at Høyre nå vil fjerne flypassasjeravgiften.

- Det er hån at de nå vedtar å fjerne flypassasjeravgiften de fikk til med Venstre og Frp. Erna Solberg holder sterke innlegg om at de som er mot den, har ikke gjennomføringskraft, og så kommer hennes første landsmøte etter innføring av avgiften, og så vil de avvikle den igjen. I mellomtiden er hundrevis av arbeidsplasser blitt borte. Så det står ikke til troende rett og slett, sier Støre.

Støre har sagt at årets valgkamp blir den sterkeste fagligpolitiske valgkampen noen gang. LO-leder Gerd Kristiansen har slått fast at LO har satt et tydelig preg på Aps program, og at Ap trenger fagbevegelsens mobilisering for å vinne.

- Velgerne er opptatt av arbeid

På spørsmål om Ap risikerer å skremme lillavelgerne ved sitt tette forhold til fagbevegelsen, svarer Støre:

- Jeg splitter ikke opp velgerne på den måten. Jeg tror at velgere har noe til felles. De fleste er hardtarbeidende folk som vil få livene sine til å gå opp med omsorgsforpliktelser og jobb, og som ønsker seg et Norge som satser på fellesskap og redusert ulikhet.

- Ap er et parti for folk på jobb. Det at vi har et organisert arbeidsliv, med representativ fagbevegelse, har vært med på å gjøre Norge til det vi er. Det bør bekymre langt flere enn Ap at organisasjonsgraden faller. Dette er den viktigste sikkerhet for at vi kan opprettholde et seriøst arbeidsliv, og også nå store resultater i politikken. De store reformene vi har gjennomført gjennom tidene, er jo basert på representative parter. Det tar Ap på alvor. Jeg tror det blir enda viktigere i årene som kommer, at vi har det.

Høyre kan godt holde et lyseblått landsmøte, men de kan ikke fortrenge at de er i båt med Frp som tegner bilder av et kaldere og hardere Norge, sier Støre.

- Ikke hør på Jonas

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup oppfordrer velgerne til å se på hva Høyre gjør og ikke det Jonas Gahr Støre påstår at Høyre gjør.

- Med Høyre i regjering har vi redusert helsekøene, økt læringen i skolen og satser en billion kroner på å bygge vei og bane.

- Sammen med partene i arbeidslivet har vi satt i gang et arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og det er satt inn målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet for å bekjempe ledigheten. Det er fint at Støre er bekymret over ledigheten, men svaret er ikke å øke skattene med 15 milliarder kroner slik Ap foreslår.

- Det er kanskje på tide at Jonas Gahr Støre begynner å gi klare svar på egen politikk i stedet for å holde seminar om regjeringens politikk, sier Astrup.