Etnisk renskning, overgrep og barnesoldater. - Det foregår folkemord i Sør-Sudan

(Dagbladet): Borgerkrigen i Sør-Sudan omtales nå som et folkemord av det britiske parlamentsmedlemmet Piri Patel.

Det melder nyhetsbyrået Associated Press, som skriver at dette er en uvanlig politisk anerkjennelse av volden som foregår i landet.

Angrep mot stammer

Patel, som har ansvar for internasjonal utvikling, sier at det finner sted massakrer, og at volden finner sted langs stammegrenser.

Hun sier ulike stammer lider under krigen, og at det dermed foregår et folkemord i landet. Hun oppfordrer nå afrikanske ledere til å gjøre mer for å få en slutt på konflikten, hvor titusenvis av mennesker blir drept.

Patel sa dette etter å ha møtt landets president, Salva Kiir. Myndighetene i Sør-Sudan har gjentatte ganger blitt anklaget for å blokkere for matleveranser og for å trakassere hjelpearbeidere.

- Avskyelig

Borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i forbindelse med en maktkamp mellom Kiir og visepresident Riek Machar i 2013. Minst 1,7 millioner mennesker har flyktet fra landet som følge av krigen, og 1,9 millioner er internt fordrevet.

- Situasjonen i landet er avskyelig og inhuman, sier Patel.

Som andre deler av Afrikas horn står landet overfor sultkatastrofe. Det er erklært hungernød i to regioner, og man frykter at det vil spre seg.

- Samtidig blir landsbyer brent ned, kvinner blir voldtatt, og mat blir brukt som våpen, sa Patel under et besøk i nabolandet Uganda, hvor hun besøkte en av flyktningbosettingene hvor nå 800 000 sørsudanere har søkt tilflukt, ifølge AP.

Omfattende brudd

Tusenvis av flyktninger fortsetter å krysse grensa som konsekvens av flere meldinger om målrettede etniske drap, for det meste begått av sørsudanske myndighetsstyrker.

I en rapport offentliggjort i slutten av mars har FN har dokumentert utstrakte brudd på barns rettigheter i flere delstater i Sør-Sudans naboland Sudan, der barn har blitt drept, voldtatt og vervet som barnesoldater.

Rapporten dekker perioden fra mars 2011 til desember 2016 og dokumenterer omfattende brudd på barns rettigheter i delstatene Darfur, Sør-Kordofan, Blånilen og Abyei.

FN har dokumentert drap på 519 barn, blant dem 369 i Darfur, og vold mot 780 barn, blant dem 602 i Darfur. Dødsfallene og skadene har i hovedsak oppstått som følge av krigshandlinger, inkludert luftangrep, mellom regjeringsstyrker og opprørere.

Rapporten, som ble overlevert FNs sikkerhetsråd, beskrev at landet sto på randen til folkemord. Det framgår også at Sør-Sudan opplever etnisk renskning, og at myndighetene og deres allierte står bak. Myndighetene har selv benektet at det foregår folkemord og etnisk renskning i landet.

20 millioner mennesker

FN frykter at over 260.000 kan dø som følge av sultkatastrofen på Afrikas horn. Konflikt, tørke og manglende nødhjelp får skylden.

FN varsler tirsdag at risikoen for en stor sultkatastrofe øker i konfliktområder på Afrikas jorn, i Jemen og Nigeria.

- På grunn av tørke og alvorlig mangel på økonomiske bidrag kan en unngåelig humanitær krise raskt utvikle seg til å bli uunngåelig, sa Adrian Edwards, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.

FN har bedt om 38 milliarder kroner for å håndtere matmangelen i Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen. Så langt har de fått løfter om under én milliard.

Edwards advarte om at krisen kan bli verre enn tørken som tok 260 000 liv i Somalia, Etiopia og Eritrea i 2011.

20 millioner mennesker bor i de tørkerammede områdene, inkludert over fire millioner flyktninger. I februar advarte FN om at 100 000 kunne sulte på grunn av konflikt, usikkerhet og økonomisk kollaps i Sør-Sudan. Nå sier de at ytterligere én million er på randen av en sultkatastrofe. I Jemen sulter allerede 17 millioner mennesker, rundt 60 prosent av landets befolkning.