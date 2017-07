Ett år siden Emilie (17) forsvant: Mystisk, hvit Hyundai-bil startet på minuttet da hun sto aleine

(Dagbladet): På ettårsdagen etter at Emilie Meng forsvant sporløst fra den danske byen Korsør, er den (eller de) skyldige for bortføringen og drapet på den 17 år gamle jenta ennå ikke pågrepet.

Men politiet har på ingen måte gitt opp å oppklare en av de mest omtalte forsvinnings- og drapssakene i Danmark i nyere tid.

En rekonstruksjon av en dårlig overvåkningsvideo fra Korsør stasjon natt til 10. juli i fjor har gitt politiet «noen ganske interessante tips» de siste dagene om en hvit Hyundai personbil av modellen i30.

Det er politiinspektør Kim Klivert ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi som kaller noen av tipsene for «ganske interessante».

- Omgangskretsen må vite

På ettårsdagen for forsvinningen peker han også på erfaringer fra andre kriminalsaker der det «endelige sporet» først har kommet etter lang tid.

- Noen i gjerningsmannens nærmeste omgangskrets må vite noe. Og nå appellerer vi om at disse «noen» tar til fornuft og går til politiet, sier politiinspektøren til EkstraBladet.

På slaget klokka 04.07 mandag morgen startet en minnemarkering ved Korsør stasjon der Emilie sist ble sett. Et tjuetalls mennesker, de fleste foreldre med tenåringsdøtre, flokket seg rundt lys og fakler.

Lørdagen og natt til søndag 10. juli i fjor var Emilie og noen venninner på byen i Korsør for å feire at de hadde fått eksamenskarakterene fra første året på Slagelse Gymnasium.

Alle hadde fått gode karakterer, sommeren hadde akkurat startet og stemningen var god selv om Emilie hadde kjærlighetssorg, har en av venninnene fortalt til dansk TV2.

Emilie og to venninner tok farvel nøyaktig klokka 04.07. Emilie ville gå de fire kilometrene hjem mens de to andre tok drosje. Klokkeslettet er basert på når taksameteret ble satt i gang.

Flatt mobilbatteri

Emilies mobiltelefon hadde gått tom for strøm før det. Det har blant andre en venninne, som ikke var på byen, bekreftet. Hun tekstet med Emilie like før mobilen fadet ut.

Uten mobil på nett mistet politiet sitt viktigste sporingsverktøy.

Først etter fem og en halv måned ble Emilie Meng funnet. På ettermiddagen julaften observerte en tilfeldig forbipasserende en kropp i et vann ved Borup, 65 motorveikilometer på E20 fra Korsør stasjon.

Politiet var raskt ute med å bekrefte at den døde var Emilie Meng, at hun var drept og at hun hadde ligget i vannet lenge. Men politiet har holdt kortene tett til brystet om blant annet dødsårsak og om håndveske og mobil er funnet.

Etter at tekniske eksperter hadde arbeidet med en overvåkningsvideo i flere måneder, gikk politiet ut med en ny etterlysning for tre uker siden.

2011-16-modell

- Videoen viser en hvit eller lys personbil, som med stor sannsynlighet er av merket Hyundai i30, modell 2011-2016, hatchback – eller en bil eller en bil som ligner mye.

- Bilen kjører fra parkeringsplassen og rundt Korsør stasjon klokka 04.07 den 10. juli 2016, slo visepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fast overfor lokalavisa Vestsjællandske Dagsblade.

Fram til ettårsdagen for forsvinningen har politiet fått mer enn 200 henvendelser om en slik bil.

Seinest mandag bekrefter politiinspektør Kim Klivert at politiet ikke har noen tekniske funn fra stedet der Emilie Meng sist ble sett. Det innebærer at en drapsmann har fem og en halv måneds forsprang fram til likfunnet julaften i fjor.

Tre millioner opplysninger

Klivert opplyser til Ekstrabladet at politiet bruker et dataverktøy i etterforskningen, der det foreløpig er matet inn tre millioner opplysninger.

Siden Emilies uvirksomme mobiltelefon ikke kan matches mot bevegelsene til andre telefoner denne natta, kan jakt på drapsmannens mobil være like vanskelig som å finne nåla i høystakken, har en teleekspert tidligere sagt.

Om lag 20 000 telefonnumre er registrert på mange ulike basestasjoner langs den 65 kilometer lange motorveien mellom Korsør og Borup i timene rundt forsvinningen.

De ulike teleselskapene har ulik praksis om hvor ofte posisjonen til en påslått mobil blir registrert når den ikke er i bruk.

Det er godt mulig at en drapsmann kan kjørt hele strekningen på en drøy halvtime uten mobilen hans er registert. Og politiet vet ikke sikkert om kjøringen skjedde der - eller når.