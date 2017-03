Etter å ha sittet 32 år i fengsel, ble dommen funnet ugyldig: - Noe du ville sett på tv

(Dagbladet): 2. desember 1984 ble Andrew Leander Wilson arrestert. Politiet mente han sto bak drapet på en 21 år gammel mann, et drap Wilson seinere ble dømt for.

62-åringen har hele veien hevdet at han er uskyldig, og at han ikke var involvert i knivdrapet. Advokater fra Loyola Law School Project for the Innocent har over lengre tid jobbet med å kunne bevise at Wilson ble uriktig dømt.

Torsdag ble han løslatt, etter 32 år i fengsel.

- Takk skal du ha

I høyesterett i Los Angeles konkluderte dommer Laura Priver med at Wilson hadde blitt fratatt rettighetene til en rettferdig rettergang. Dermed ble dommen gjort ugyldig, og Wilson slapp ut dagen etter, skriver CNN.

- Jeg mener at dette er rettferdig, sa Priver i retten.

Mot slutten av høringen som fant sted forrige uke, snudde dommer Priver seg til Wilson og spurte:

- Er du klar for ordene, Mr. Wilson?, hvorpå 62-åringen skal ha nikket.

- Du er løslatt, sa Priver.

- Takk skal du ha. Takk, svarte Wilson.

Ikke en rettferdig rettergang

Ifølge Loyola satt påtalemyndighetene på beviser, som de unnlot å legge fram. Samtidig mener advokatene at det eneste øyenvitnet, offerets kjæreste, var upålitelig.

Hun skal tidligere ha anmeldt et usant forhold, hvor hun anklaget et annen mann for å ha å kidnappet og forsøkt å voldta henne. LA Times skriver at hun ifølge myndighetene hadde blitt beskrevet som «en løgner», men at denne informasjonen ikke ble lagt fram for retten.

Det skal også finnes beviser for at politimannen som gjennomførte avhørene, skal ha pekt på bildet av Wilson da kjæresten ble spurt hvem som sto bak drapet.

Den samme politmannen skal uttalt at han var klar over hva han gjorde. Politiet i LA ønsker ikke å kommentere saken overfor LA times, men sier at den aktuelle personen har gått av med pensjon.

Mener fortsatt at han ikke er uskyldig

- Denne saken er som noe du ville sett på tv. Her er det snakk om dårlig vitneidentifikasjon, at man ikke overleverer beviser, at man har en bestemt teori og at tjenestemenn legger press på vitner, sier Laurie Levenson i Loyola til LA Times.

Avisa skriver at statsatvokat Erika Jerez skrev i et brev til dommeren at statsadvokatens kontor «ønsker å gjøre det klart at selv om vi mener at dokumentasjonen viser at Wilson ikke fikk en rettferdig rettergang, tror vi ikke at han er uskyldig».

Statsadvokatens kontor ønsker likevel ikke at Wilsons sak skal prøves for retten på nytt.

Ifølge Fox News skal det gjennomføres en høring i mai, som skal avgjøre hvorvidt Wilson faktisk er uskyldig eller ikke. Dersom man etter høringen frifinner ham, vil han ha rett til erstatning.