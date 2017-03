Etter at Trumps helseforslag ble lagt i grus, svarte Obamas talsperson med dette bildet

(Dagbladet): - Det er en seier for det amerikanske folk, sa demokraten Nancy Pelosi, minoritetsleder i Representantenes hus etter at Donald Trumps helseforslag ble lagt i grus i kveld.

Trumps foreslåtte reform skulle oppheve og erstatte Barack Obamas helsereform fra 2010, såkalte Obamacare. Det er til dags dato den forhenværende presidentens største politiske seier og en betydelig del av hans arv.

Og da republikanerne med Paul Ryan, speaker i Representantenes hus i Kongressen, og Donald Trump erkjente nederlag i kveld, tok det ikke lang tid før man hørte fra Obama.

Eller i alle fall fra folkene rundt ham.

Obama som bokser

Bare minutter etter at det ble kjent at Donald Trump hadde bedt Paul Ryan om å trekke helseforslaget fra avstemning, la Obamas nåværende talsperson ut en Twitter-melding.

I meldingen var lagt ved et bilde fra Instagram tatt av den forhenværende Det hvite hus-fotografen Pete Souza - Obamas offisielle fotograf under hans presidentskap.

Bildet viser Obama med to knyttede never i et av rommene i Det hvite hus. Det ser ut som om den tidligere presidenten bokser.

Bildet er fra tidligere den dagen Obamacare ble vedtatt i Kongressen i 2010.

Også Hillary Clinton, presidentkandidaten for demokratene som tapte for Trump, har kalt Trump-fadesen er seier for amerikanere.

- Mest av alt er dette en seier for alle som mener at helsetjenester bør være rimelig priset, skriver Clinton i en uttalelse hun har lagt ut på Twitter.

Prestisjenederlag for Trump

Today was a victory for all Americans. pic.twitter.com/LX6lzQXtBR — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 24, 2017

Å erstatte og oppheve Obamacare - som er svært utskjelt i USA - var et av de største valgkampløftene til Donald Trump. At han ikke klarte å få til en helsereform slik han lovte, blir derfor ansett som et prestisjenederlag.

Og nederlaget har vært varslet de siste dagene.

Allerede i går måtte avstemningen om forslaget utsettes. Det var klart at republikanerne ikke hadde nok stemmer til å fjerne Obamacare.

Den utsatte avstemningen skulle holdes rundt 21.30 i kveld, men allerede på ettermiddagen ble det også klart at reformen heller ikke i dag kom til å få nok støtte.

På CNNs direktesending etter avgjørelsen ble tatt oppsummerte programleder og journalist Jake Tapper det politiske tapet slik:

- Donald Trump uttalte under valgkampen at «vi kommer til å vinne så mye at dere blir lei av alle seirene». Jeg vet ikke om jeg føler det. Jeg vet ikke om jeg er lei av «alle seirene».

Utskjelte Obamacare

Obamacare er Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i.

Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.

Samtidig er det langt flere amerikanere som har tilgang til medisinsk behandling i dag, enn for sju år siden.

Vil vente til Obamacare «eksploderer»

Like før 21.45 talte Donald Trump til pressen fra Det ovale kontor. Da fortalte han at de var veldig nære å få til en reform, men skyldte på demokratene for tapet.

- Jeg har sagt i halvannet år at det beste å gjøre politisk, er å vente til Obamacare eksploderer, og det eksploderer nå. Nesten alle delstatene har store problemer, sa Trump.

Det var et lignende budskap Trump gjentok i Det ovale kontor. En drøy halvtime tidligere fortalte han følgende til The Washington Post-reporteren Robert Costa:

- Når dette (Obamacare) eksploderer, kommer Demokratene til oss, og vi kommer fram til en nydelig avtale.