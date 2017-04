Etter intern maktkamp måtte «megadonor» overtale Trumps sjefstrateg til å fortsette

(Dagbladet): Etter å ha tapt en intens maktkamp mot Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, skal presidentens sjefstrateg Steve Bannon ha truet med å slutte i jobben.

Det melder amerikanske Politico.

Det var kun etter at en konservativ republikansk «megadonor» fikk overtalt Bannon til å fortsette i jobben, at han bestemte seg for å bli, hevder det politiske nyhetsnettstedet videre.

Bannon er mannen som krediteres for å ha fått Trump til å ri populistbølgen helt inn i Det hvite hus. Han var sjef for det svært høyrevridde nettstedet Breitbart før han ble en del av Donald Trumps valgkamp.

Datter av milliardær

«Megadonoren» som skal ha klart å overtale Bannon til å bli i Det hvite hus, heter Rebekah Mercer. Hun er datter av den kjente amerikanske milliardæren og finansmannen Robert Mercer. Datteren Rebekah er sjef for familiens stiftelse.

I perioden mellom 2009 til 2014 skal stiftelsen ha donert rundt 70 millioner dollar - rundt 600 millioner norske kroner - til konservative saker og kandidater, ifølge The Washington Post.

Rebekah Mercer blir derfor kalt en av de mektigste republikanske kvinnene i USA, om ikke den aller mektigste. Hun har også en fortid med Bannon.

De to har vært nære fortrolige gjennom en årrekke. Faren Robert Mercer har vært en av Breitbarts viktigste økonomiske bidragsytere. Dattera Rebekah støttet Bannons dokumentarfilm «Clinton Cash», en adapsjon av boka med samme navn, om Bill og Hillary Clintons stiftelse som over en årrekke har tatt i mot penger - deriblant fra utenlandske regjeringer.

Norge har også gitt penger til stiftelsen.

Vraket fra sikkerhetsråd

Det hvite hus avviser påstandene om at Bannon har truet med å forlate jobben og kaller Politicos opplysninger for «tull». Det ser imidlertid ut til at sjefstrategen har mistet noe av sin innflytelse.

Trumps sjefideolog ble snarlig etter presidentinnsettelsen plassert på det i utgangspunktet politisk nøytrale nasjonale sikkerhetsrådet.

At en politisk rådgiver ble innlemmet i rådet, i en formell rolle, har ikke blitt gjort tidligere, uttalte forsker og USA-kjenner Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier til Dagbladet i februar.

Bannon skal ha blitt vraket etter en hard maktkamp hvor Donald Trumps svigersønn og seniorrådgiver, Jared Kushner, spilte en hovedrolle, skrev Politico i går.

- Det har ikke vært så morsomt, og jeg vet at han har vært frustrert, sier en anonym republikansk kilde med et forhold til Bannon til Politico.

Det var etter denne maktkampen at Bannon skal ha truet med å slutte. Kampen beskrives som en strid mellom ideologi og pragmatisme, hvor Kushner forfekter et mer pragmatisk syn på ulike saker.