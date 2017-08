Etterforsker stor dyretragedie utenfor Los Angeles

Forholdene for dyrene, for det meste fugler, var forferdelige. Bygning var fylt med avføring og søppel, og det var lite ventilasjon, skriver et medlem i Humane Society på Facebook.

Redningsmannskapet fant verken mat eller vann til fuglene. Nesten 2.000 levende kyllinger, parakitter og andre fugler, inkludert noen eksotiske arter, ble reddet fra lageret i Montclair øst for Los Angeles, meldte den lokale radiostasjonen KTLA5.

Politiet i Montclair opplyste til kanalen at rundt tusen dyr, blant dem fugler, fisk og krypdyr var døde. Det er satt i gang etterforskning av dyremishandlingen.

(NTB)