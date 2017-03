Etterforskes av Europaparlamentet etter sjokkuttalelser: - Kvinner er svakere, mindre og mindre intelligente. De må tjene mindre enn menn

(Dagbladet): Den polske politikeren Janusz Korwin-Mikke fra det ytterste høyre, leder for partiet Koallisjonen for fornyelsen av republikken - frihet og håp, har gjort det nærmest til en vane å tiltrekke seg oppmerksomhet for oppsiktsvekkende uttalelser og gester.

I 2015 sammenlignet han EUs politikk med Nazi-Tyskland, før han gjorde nazihilsen på podiet i Europaparlamentet.

- Mindre intelligente

Og nå er Korwin-Mikke igjen i hardt vær for uttalelser han har kommet med i parlamentet. Under en debatt om lønnsforskjellen mellom menn og kvinner, argumenterte Korwin-Mikke for at kvinner burde tjene mindre enn menn, skriver Politico.

- Selvfølgelig må kvinner tjene mindre enn menn, fordi de er svakere, mindre og mindre intelligente. De må tjene mindre, det er alt, sa Korwin-Mikke, mens man kunne høre gispelyder fra sjokkerte tilhørere.

Et av bevisene, mener Korwin-Mikke, er at det ikke er en eneste kvinne blant de 100 beste sjakkspillerne i verden.

Den polske politikeren fikk svar på tiltale. Da han satt seg ned etter sin tale tok den tydelig oppbragte og irriterte spanske sosialisten Iratxe Garcia Perez ordet.

- Jeg vet at du er veldig sint og veldig bekymret for at vi kvinner kan representere innbyggerne på lik linje med deg. Jeg tror jeg må forsvare europeiske kvinner mot menn som deg, sa Perez, ifølge Daily Mirror.

Åpner etterforskning

Perez var ikke den eneste som reagerte. Torsdag åpnet nemlig Europaparlamentets president Antonio Tajani etterforskning mot Korwin-Mikke, med bakgrunn i reglene som sier at parlamentsmedlemmene må utvise gjensidig respekt og avstå fra «ærekrenkende, rasistisk eller fremmentfiendtlig språk eller atferd», skriver nyhetsbyrået AP.

Utfallet av etterforskningen kan bli at Korwin-Mikke får en reprimande, en bot eller en midlertidig supsensjon.

Korwin-Mikke har også tidligere vært suspendert, og har flere ganger gitt uttrykk for et ganske umoderne kvinnesyn. Han har blant annet argumentert for at kvinners meninger er formet av spermen til mennene de har sex med.

- Sperm er ikke bortkastet, fordi naturen vanligvis tar i bruk det materialet den har tilgang på. Det er en hypotese som sier at menns holdninger blir overført til kvinner gjennom spermen som trenger gjennom vev, har Korwin-Mikke sagt til The Observer.

Han mener kvinner ikke er skikket til å stemme og har sagt at «kvinner vanligvis stemmer på den kjekkeste mannen».

Farage-venn

I 2014 ble han av The Guardian beskrevet som «Nigel Farage nye venn i Europa».

Bakgrunnen var at et medlem av Korwin-Mikkes parti ble med i Farages «Europe of Freedom and Direct Democracy»-allianse, for å sikre alliansens eksistens.

EU-parlamentet krever nemlig at grupperinger har minst 25 parlamentsmedlemmer fra sju forskjellige land. At Korwin-Mikkes partikollega gikk inn i alliansen sikret også UKIP en årlig finansiering på i underkant av 10 millioner kroner.

Farage, som på det tidspunktet fremdeles var leder for UKIP, fikk krass kritikk for å ha latt polakkene bli med i alliansen. Spesielt krass var kritikken fra jødiske miljøer.

Det har sin bakgrunn i at Korwin-Mikke påstår at det ikke finnes noe bevis for at Adolf Hitler visste om Holocaust og at han i årevis har argumentert for at Mussolini, som tok fra jødiske innbyggere eiendommer og rettigheter og sendte tusenvis til konsentrasjonsleire, «forsøkte å beskytte jødene».

For ekstrem for Le Pen

Der Farage sa ja til å ta imot Korwin-Mikkes partikollega, ble Korwin-Mikke selv vurdert som «for ekstrem» av Marine Le Pen, leder for det franske partiet Nasjonal Front, som regnes som ytre høyre fløy i fransk politikk.

Korwin-Mikke er en sterk euroskeptiker og har som uttalt mål å knuse Den europeiske unionen.

Ikke nok med det, han ønsker også å erstatte demokratiet med et absolutt monarki, som er den aller beste styreformen, ifølge ham selv.